Real Madrid Incar Kees Smit, Gelandang Muda Belanda yang Dijuluki ‘Pedri Baru’

Gelandang Belanda, Kees Smit. (Istimewa)
JawaPos.com - Nama gelandang muda asal Belanda, Kees Smit, mulai mencuri perhatian publik sepak bola Eropa. Penampilannya bersama AZ Alkmaar di Eredivisie musim ini membuatnya disebut sebagai salah satu talenta paling menjanjikan. Tak heran jika klub-klub besar mulai melirik, termasuk Real Madrid.
Smit yang baru berusia 20 tahun dinilai memiliki kualitas lengkap sebagai gelandang modern. Ia mampu mengatur tempo permainan, punya visi tajam, serta teknik individu yang mumpuni.
Gaya bermainnya bahkan membuat banyak pihak membandingkannya dengan Pedri, gelandang muda andalan Barcelona.
Pelatih tim nasional Belanda, Ronald Koeman, menjadi salah satu sosok yang terang-terangan memuji kemampuan Smit.
Menurutnya, pemain ini adalah kombinasi unik antara Pedri dan Frenkie de Jong. Kombinasi tersebut membuat Smit dinilai punya potensi besar untuk berkembang menjadi pemain kelas dunia.
“Dia punya karakter permainan yang mengingatkan pada Pedri dan De Jong,” ujar Koeman dalam sebuah kesempatan dikutip dari marca com.
Tak hanya Koeman, mantan gelandang Real Madrid, Rafael van der Vaart, juga memberikan penilaian positif. Ia menyebut Smit sebagai pemain yang benar-benar memiliki kualitas, bukan sekadar hype semata.
“Kita sering terlalu cepat menyebut pemain itu bagus, tapi dalam kasus ini dia memang benar-benar berkualitas,” kata Van der Vaart.
Lebih lanjut, Van der Vaart bahkan memprediksi masa depan Smit akan berada di klub besar Eropa. Ia menyebut Real Madrid sebagai destinasi yang sangat mungkin bagi sang pemain jika terus menunjukkan perkembangan.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara