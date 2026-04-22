Real Madrid Incar Kees Smit, Gelandang Muda Belanda yang Dijuluki ‘Pedri Baru’

JawaPos.com - Nama gelandang muda asal Belanda, Kees Smit, mulai mencuri perhatian publik sepak bola Eropa. Penampilannya bersama AZ Alkmaar di Eredivisie musim ini membuatnya disebut sebagai salah satu talenta paling menjanjikan. Tak heran jika klub-klub besar mulai melirik, termasuk Real Madrid.

Smit yang baru berusia 20 tahun dinilai memiliki kualitas lengkap sebagai gelandang modern. Ia mampu mengatur tempo permainan, punya visi tajam, serta teknik individu yang mumpuni.

Gaya bermainnya bahkan membuat banyak pihak membandingkannya dengan Pedri, gelandang muda andalan Barcelona.

Pelatih tim nasional Belanda, Ronald Koeman, menjadi salah satu sosok yang terang-terangan memuji kemampuan Smit.

Menurutnya, pemain ini adalah kombinasi unik antara Pedri dan Frenkie de Jong. Kombinasi tersebut membuat Smit dinilai punya potensi besar untuk berkembang menjadi pemain kelas dunia.

“Dia punya karakter permainan yang mengingatkan pada Pedri dan De Jong,” ujar Koeman dalam sebuah kesempatan dikutip dari marca com.

Tak hanya Koeman, mantan gelandang Real Madrid, Rafael van der Vaart, juga memberikan penilaian positif. Ia menyebut Smit sebagai pemain yang benar-benar memiliki kualitas, bukan sekadar hype semata.

“Kita sering terlalu cepat menyebut pemain itu bagus, tapi dalam kasus ini dia memang benar-benar berkualitas,” kata Van der Vaart.