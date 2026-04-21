Prediksi Barcelona vs Celta Vigo: Bangkit Usai Tersingkir Eropa, Blaugrana Difavoritkan Menang di Camp Nou!

JawaPos.com- FC Barcelona akan menghadapi Celta de Vigo pada pekan ke-32 La Liga musim 2025/2026. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit dan menarik, dengan Spotify Camp Nou menjadi panggung utama duel kedua tim.

Barcelona datang dengan situasi emosional setelah tersingkir dari UEFA Champions League usai gagal melewati hadangan Atletico Madrid. Meski demikian, performa tim asuhan Hansi Flick di kompetisi domestik tetap impresif.

Blaugrana kokoh di puncak klasemen dengan keunggulan sembilan poin atas rival abadi mereka, Real Madrid.

Bermain di kandang sendiri, Barcelona tentu mengincar kemenangan untuk menjaga jarak di puncak klasemen. Terlebih, mereka memiliki catatan positif dengan empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir di liga.

Di sisi lain, Celta de Vigo tengah berada dalam tren negatif. Mereka baru saja tersingkir dari UEFA Europa League setelah tampil buruk melawan SC Freiburg. Dalam laga liga terakhir, tim asuhan Claudio Giraldez bahkan harus mengakui keunggulan Real Oviedo.

Saat ini, Celta berada di posisi keenam klasemen dengan 11 kemenangan dari 31 laga. Peluang tampil di Liga Champions musim depan memang tipis, namun mereka masih berpeluang mengamankan tiket ke Europa League.

Dari sisi pemain, perhatian akan tertuju pada wonderkid Barcelona, Lamine Yamal. Pemain berusia 18 tahun itu tampil konsisten sepanjang musim dengan torehan 15 gol dan 11 assist dari 27 laga liga. Ia diprediksi kembali menjadi motor serangan dari sisi kanan.