Negosiasi Kontrak Belum Tuntas, Dominik Szoboszlai Tegaskan Komitmen Jangka Panjang Bersama Liverpool

Pemain Liverpool, Dominik Szoboszlai. (Istimewa)
JawaPos.com – Gelandang Liverpool, Dominik Szoboszlai menegaskan dirinya tetap santai terkait situasi kontraknya bersama Liverpool, meski belum ada perkembangan signifikan menjelang akhir musim 2025/2026.
Szoboszlai menjadi salah satu pemain paling menonjol di bawah asuhan Arne Slot musim ini. Ia mencatatkan 12 gol dan sembilan assist di semua kompetisi, serta kerap dianggap sebagai salah satu pemain paling konsisten di tengah performa naik-turun The Reds yang musim lalu menjuarai Liga Inggris ke-20 mereka.
Meski demikian, negosiasi kontrak baru antara pemain asal Hungaria itu dengan klub belum menunjukkan kemajuan berarti. Padahal, kontraknya di Anfield masih berlaku hingga 2028.
Baca Juga:Bonek Bongkar Pola Transfer Persebaya Surabaya: Sering Kepincut Pemain Asing Minim Pengalaman di Liga Indonesia!
“Belum ada kemajuan nyata (soal perpanjangan kontrak), jadi saya tidak bisa mengatakan apa pun tentang situasi kontrak saya saat ini,” ujar Szoboszlai usai kemenangan 2-1 Liverpool atas Everton, Minggu.
Ia menegaskan fokus utamanya saat ini adalah menyelesaikan sisa pertandingan musim ini.
“Kami masih memiliki banyak pertandingan dan saya fokus pada itu. Seperti yang kalian ketahui, kontrak saya berakhir pada 2028, jadi saya siap bermain setiap hari, setiap minggu, dan kemudian kita lihat saja nanti,” lanjutnya.
Baca Juga:Tamparan Keras Legenda Persebaya Surabaya Buat Fadly Alberto! Jacksen F. Tiago: Jangan Kotori Sepak Bola!
Pemain berusia 25 tahun itu juga mengisyaratkan keinginannya untuk bertahan lebih lama di Liverpool, meski menyadari keputusan akhir tidak sepenuhnya berada di tangannya.
“Tentu saja saya melihat diri saya di sini dalam jangka panjang, tetapi itu tidak lagi sepenuhnya di tangan saya. Saya senang berada di sini. Saya menyukai para penggemar. Keluarga saya bahagia,” katanya.
“Saya benar-benar santai. Kami masih punya lima pertandingan lagi, lalu saya akan beristirahat cukup lama setelah jeda internasional. Setelah itu, kita lihat saja nanti,” tutupnya.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian