Negosiasi Kontrak Belum Tuntas, Dominik Szoboszlai Tegaskan Komitmen Jangka Panjang Bersama Liverpool

JawaPos.com – Gelandang Liverpool, Dominik Szoboszlai menegaskan dirinya tetap santai terkait situasi kontraknya bersama Liverpool, meski belum ada perkembangan signifikan menjelang akhir musim 2025/2026.

Szoboszlai menjadi salah satu pemain paling menonjol di bawah asuhan Arne Slot musim ini. Ia mencatatkan 12 gol dan sembilan assist di semua kompetisi, serta kerap dianggap sebagai salah satu pemain paling konsisten di tengah performa naik-turun The Reds yang musim lalu menjuarai Liga Inggris ke-20 mereka.

Meski demikian, negosiasi kontrak baru antara pemain asal Hungaria itu dengan klub belum menunjukkan kemajuan berarti. Padahal, kontraknya di Anfield masih berlaku hingga 2028.

“Belum ada kemajuan nyata (soal perpanjangan kontrak), jadi saya tidak bisa mengatakan apa pun tentang situasi kontrak saya saat ini,” ujar Szoboszlai usai kemenangan 2-1 Liverpool atas Everton, Minggu.

Ia menegaskan fokus utamanya saat ini adalah menyelesaikan sisa pertandingan musim ini.

“Kami masih memiliki banyak pertandingan dan saya fokus pada itu. Seperti yang kalian ketahui, kontrak saya berakhir pada 2028, jadi saya siap bermain setiap hari, setiap minggu, dan kemudian kita lihat saja nanti,” lanjutnya.

Pemain berusia 25 tahun itu juga mengisyaratkan keinginannya untuk bertahan lebih lama di Liverpool, meski menyadari keputusan akhir tidak sepenuhnya berada di tangannya.

“Tentu saja saya melihat diri saya di sini dalam jangka panjang, tetapi itu tidak lagi sepenuhnya di tangan saya. Saya senang berada di sini. Saya menyukai para penggemar. Keluarga saya bahagia,” katanya.