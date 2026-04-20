Manchester City vs Arsenal: Alasan Gabriel Tak Dapat Kartu Merah usai Insiden dengan Haaland

JawaPos.com–Insiden panas antara Gabriel dan Erling Haaland di akhir laga Manchester City vs Arsenal sempat bikin banyak orang mengernyit. Aksi menanduk yang dilakukan bek Arsenal itu terlihat jelas dan buat sebagian pengamat, itu sudah cukup untuk kartu merah.

Tapi nyatanya, wasit hanya mengeluarkan kartu kuning. Keputusan itu pun langsung jadi bahan perdebatan. Melansir Give me Sport, tak lama setelah kejadian, pihak Liga Premier akhirnya memberi penjelasan resmi. Intinya cukup sederhana, menurut mereka, tindakan Gabriel tidak memenuhi kriteria untuk kartu merah.

Keputusan wasit untuk tidak memberikan kartu merah telah diperiksa dan dikonfirmasi oleh VAR dan tindakan Gabriel dianggap tidak terlalu agresif atau kasar. Artinya, meski ada kontak kepala ke kepala, intensitasnya dinilai tidak cukup tinggi untuk dikategorikan sebagai violent conduct.

Perdebatan di Kalangan Pengamat Meski sudah ada penjelasan resmi, tidak semua orang setuju. Gary Neville bahkan langsung bereaksi saat siaran langsung.

”Saya tidak percaya itu bukan kartu merah,” tandas Gary Neville.

Sementara itu, mantan wasit Mike Dean awalnya menilai kartu kuning masih bisa diterima, tapi setelah melihat ulang tayangan, dia mengakui bahwa Gabriel sangat beruntung tidak diusir.

Perbedaan pendapat ini sebenarnya cukup wajar. Dalam situasi seperti ini, interpretasi soal intensitas dan niat sering jadi abu-abu.

Secara aturan, kartu merah untuk insiden seperti ini biasanya diberikan jika ada unsur kekerasan berlebihan atau niat jelas untuk menyakiti lawan. Dalam kasus Gabriel, ada gerakan kepala ke arah Haaland, tapi tidak dianggap cukup kuat atau agresif. Juga tidak terlihat sebagai upaya serius untuk mencederai.