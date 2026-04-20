Kemenangan Tipis Manchester City, Debat Juara Liga Primer Semakin Memanas!

Kemenangan Manchester City atas Arsenal memicu debat juara Liga Primer, Shearer dan Rooney punya pandangan berbeda. (ig @afc.base)
JawaPos.com–Kemenangan tipis Manchester City atas Arsenal langsung memanaskan lagi perdebatan soal siapa yang bakal keluar sebagai juara Liga Primer musim ini. Dua legenda Inggris, Alan Shearer dan Wayne Rooney, kompak angkat suara tapi dengan sudut pandang yang berbeda.
City menang 2-1 di Etihad, lewat gol penentu dari Erling Haaland di babak kedua. Arsenal sebenarnya sempat memberi perlawanan sengit, bahkan menyamakan kedudukan lewat Kai Havertz setelah gol pembuka Rayan Cherki. Namun, masalah klasik kembali muncul: penyelesaian akhir yang kurang klinis.
Hasil ini membuat jarak di papan atas semakin ketat. Arsenal masih unggul tiga poin, tapi City punya satu pertandingan di tangan, situasi yang jelas bikin tekanan berlipat.
Melansir Metro, Alan Shearer melihat satu hal yang sangat menentukan dalam perburuan gelar yakni momentum. Menurut dia, itu sekarang ada di tangan Manchester City.
”Di mana semangat itu selama lima atau enam minggu terakhir? Itulah pertanyaan besarnya. Ya, mereka jauh lebih baik dalam hal energi, bermain lebih menyerang, menciptakan peluang, dan mereka jauh lebih baik daripada sebelumnya, tetapi mereka hanya kurang beruntung,” ujar Shearer.
”Mereka punya peluang, tapi tidak memanfaatkannya. Ada peluang emas di menit terakhir untuk Kai Havertz, dengan umpan silang yang luar biasa, dan dia seharusnya bisa mencetak gol itu. Sayangnya, itulah perbedaan yang terjadi hari ini bagi Arsenal,” papar dia.
Shearer pun tak ragu memberikan prediksi tegas.
”Ya, saya selalu merasa bahwa jika City memenangkan pertandingan ini, dengan performa mereka saat ini, dengan pengalaman yang mereka miliki dan momentum yang mereka dapatkan, saya percaya mereka akan terus maju dan memenangkannya,” kata Shearer.
”Rasanya memang seperti itu. Melihat Erling Haaland, melihat para penggemarnya di stadion dan mendengarkannya, Anda mendapatkan perasaan bahwa itulah yang mereka rasakan juga,” tandas Shearer.
