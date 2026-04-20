Rizka Perdana Putra
20 April 2026, 14.19 WIB

Andrej Kramaric Dekatkan Meisterschale Bayern Munchen, Bantu Hoffenheim Sikat Borussia Dortmund

Andrej Kramaric. (Dok. Bundesliga) - Image

Andrej Kramaric. (Dok. Bundesliga)

JawaPos.com —Andrej Kramaric pernah menyesali kegagalannya pindah ke Bayern Munchen pada musim panas 2020 lalu. Kramaric masih di TSG 1899 Hoffenheim.

Tapi Kramaric tidak akan menyesalinya lagi sekarang. Meski gagal menjadi penggawa Die Roten, julukan Bayern, setidaknya Kramaric musim ini membantu klub impiannya itu memenangi Bundesliga.

Dua gol penaltinya membawa Hoffenheim membuyarkan ambisi Borussia Dortmund (BVB) menguntit Bayern dalam perburuan Meisterschale musim ini. Main di PreZero Arena, Sinsheim, BVB takluk 1-2 atas Hoffenheim.

’’Tidak mudah menjalankannya (gol penalti), apalagi berhadapan melawan Greg (Gregor Kobel, kiper BVB) karena kami pernah main bareng. Untungnya aku bisa menuntaskannya,’’ sebut Kramaric.

Dengan kekalahan BVB , maka Bayern yang bertanding tadi malam WIB semakin dekat dengan Meisterschale musim ini. Bayern menjamu VfB Stuttgart di Allianz Arena, Munchen.

Seri pun tetap akan membuat Bayern memenangi Bundesliga. Apalagi jika menang. Sebelum laga, der trainer Bayern Vincent Kompany menyatakan timnya belum memikirkan pesta juara dalam laga melawan Stuttgart.

"Pemain di ruang ganti hanya fokus memenangi laga itu (lawan Stuttgart), lalu fokus ke (Bayer) Leverkusen, apapun yang terjadi,’’ kata Kompany, dilansir dari laman TZ. 

Editor: Hendra
