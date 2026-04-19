Prediksi Line Up Manchester City dan Arsenal dalam Laga Krusial Penentuan Gelar

William Saliba dan Erling Haaland (Coaches Voice)
JawaPos.com – Pertandingan antara Manchester City dan Arsenal diprediksi akan menjadi laga krusial dalam perebutan gelar Liga Premier Inggris musim ini.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (19/4), laga akan digelar di Stadion Etihad pada pekan ke-33. Kedua tim diperkirakan menurunkan susunan pemain terbaik mereka.
Arsenal saat ini memimpin klasemen dengan raihan 70 poin. Sementara itu, Manchester City menguntit di posisi kedua dengan 64 poin dan masih memiliki satu pertandingan tersisa. Kondisi ini membuat laga tersebut berpotensi menentukan arah perebutan gelar.
Pelatih Mikel Arteta dan Pep Guardiola diprediksi akan melakukan rotasi pemain. Hal ini disebabkan jadwal padat yang dihadapi kedua tim. Mereka juga harus mempertimbangkan kebugaran pemain menjelang kompetisi lain.
Manchester City diperkirakan akan menurunkan Gianluigi Donnarumma sebagai penjaga gawang. Lini pertahanan akan diisi oleh Ait-Nouri, Nunes, Khusanov, dan Guehi. Sementara itu, lini tengah akan diperkuat Rodri, Silva, dan Cherki.
Di lini depan, City kemungkinan mengandalkan Doku, Semenyo, dan Erling Haaland. Kombinasi ini diharapkan mampu memberikan tekanan besar kepada lini pertahanan Arsenal. Performa Haaland akan menjadi kunci dalam mencetak gol.
Di kubu Arsenal, David Raya diprediksi menjadi pilihan utama di bawah mistar. Lini belakang akan diisi oleh White, Lewis-Skelly, Gabriel, dan Saliba. Susunan ini diharapkan mampu meredam serangan cepat Manchester City.
Pada lini tengah, Arsenal kemungkinan memainkan Zubimendi, Rice, dan Dowman. Ketiganya diharapkan mampu mengontrol permainan dan menjaga keseimbangan tim. Sementara lini depan akan diisi oleh Martinelli, Havertz, dan Gyokeres.
Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit mengingat pentingnya hasil bagi kedua tim. Selain itu, faktor rotasi dan kebugaran pemain akan sangat menentukan jalannya laga. Hasil akhir pertandingan ini dapat menjadi penentu dalam perebutan gelar musim ini.
