Prediksi Line Up Manchester City dan Arsenal dalam Laga Krusial Penentuan Gelar

JawaPos.com – Pertandingan antara Manchester City dan Arsenal diprediksi akan menjadi laga krusial dalam perebutan gelar Liga Premier Inggris musim ini.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (19/4), laga akan digelar di Stadion Etihad pada pekan ke-33. Kedua tim diperkirakan menurunkan susunan pemain terbaik mereka.

Arsenal saat ini memimpin klasemen dengan raihan 70 poin. Sementara itu, Manchester City menguntit di posisi kedua dengan 64 poin dan masih memiliki satu pertandingan tersisa. Kondisi ini membuat laga tersebut berpotensi menentukan arah perebutan gelar.

Pelatih Mikel Arteta dan Pep Guardiola diprediksi akan melakukan rotasi pemain. Hal ini disebabkan jadwal padat yang dihadapi kedua tim. Mereka juga harus mempertimbangkan kebugaran pemain menjelang kompetisi lain.

Baca Juga:Erling Haaland Isyaratkan Masa Depannya di Manchester City hingga Picu Spekulasi Kepindahan di Masa Mendatang

Manchester City diperkirakan akan menurunkan Gianluigi Donnarumma sebagai penjaga gawang. Lini pertahanan akan diisi oleh Ait-Nouri, Nunes, Khusanov, dan Guehi. Sementara itu, lini tengah akan diperkuat Rodri, Silva, dan Cherki.

Di lini depan, City kemungkinan mengandalkan Doku, Semenyo, dan Erling Haaland. Kombinasi ini diharapkan mampu memberikan tekanan besar kepada lini pertahanan Arsenal. Performa Haaland akan menjadi kunci dalam mencetak gol.

Di kubu Arsenal, David Raya diprediksi menjadi pilihan utama di bawah mistar. Lini belakang akan diisi oleh White, Lewis-Skelly, Gabriel, dan Saliba. Susunan ini diharapkan mampu meredam serangan cepat Manchester City.

Pada lini tengah, Arsenal kemungkinan memainkan Zubimendi, Rice, dan Dowman. Ketiganya diharapkan mampu mengontrol permainan dan menjaga keseimbangan tim. Sementara lini depan akan diisi oleh Martinelli, Havertz, dan Gyokeres.