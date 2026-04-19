Manchester City vs Arsenal: Ini Alasan The Citizens Lebih Difavoritkan Menang di Etihad Stadium

Pep Guardiola dan skuad Manchester CIty. (Martin Rickett/PA Images)
JawaPos.com - Laga panas akan tersaji saat Manchester City menjamu Arsenal dalam lanjutan Premier League musim 2025/2026.
Pertandingan yang digelar di Etihad Stadium ini bukan sekadar duel biasa, melainkan salah satu penentu arah perebutan gelar juara musim ini.
Saat ini Arsenal masih memimpin klasemen dengan keunggulan poin, namun situasinya belum sepenuhnya aman.
City yang berada tepat di bawah mereka masih menyimpan satu laga lebih sedikit. Artinya, jika mampu meraih kemenangan, jarak antara kedua tim bisa semakin tipis dan membuka peluang besar bagi tuan rumah untuk mengambil alih posisi puncak dalam beberapa pekan ke depan.
Jika melihat kondisi terkini kedua tim, Manchester City datang dengan kepercayaan diri tinggi.
Tim asuhan Pep Guardiola menunjukkan performa yang sangat stabil dalam beberapa laga terakhir.
Mereka berhasil meraih kemenangan penting atas tim-tim besar, yang sekaligus membuktikan bahwa konsistensi mereka kembali terjaga di fase krusial musim ini.
Sebaliknya, Arsenal justru sedang menghadapi tantangan dari segi performa. Dalam beberapa pertandingan terakhir, produktivitas gol mereka mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Minimnya kontribusi dari lini depan membuat tim asuhan Mikel Arteta terlihat kesulitan membongkar pertahanan lawan.
