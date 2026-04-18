Konflik Timur Tengah Ganggu Tur Pramusim Manchester City, Masa Depan Pep Guardiola Dipertanyakan?

JawaPos.com- Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai berdampak pada rencana pramusim Manchester City jelang musim 2026/2027. Di saat yang sama, jadwal padat akibat FIFA World Cup 2026 serta ketidakpastian masa depan Pep Guardiola menambah kompleksitas situasi klub.

Menurut laporan Yahoo! Sports, pengumuman resmi terkait tur pramusim City akan segera dirilis. Namun, persiapan tahun ini jauh lebih menantang dibanding biasanya.

Turnamen Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Utara akan dimulai pada 11 Juni, dengan mayoritas pemain utama City diperkirakan tampil hingga pertengahan Juli. Hal ini membuat waktu persiapan tim menjadi sangat terbatas sebelum musim Premier League dimulai pada 22 Agustus 2026.

Situasi ini memaksa klub untuk memikirkan ulang strategi pramusim, baik dari sisi kebugaran pemain maupun aspek komersial.

Masalah tidak berhenti di situ. Konflik yang memanas di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait Iran, turut memengaruhi opsi lokasi latihan.

Jurnalis Manchester Evening News, Simon Bajkowski, mengungkapkan bahwa ketidakpastian keamanan membuat rencana kamp latihan di Uni Emirat Arab menjadi kurang menarik.

"Fans akan segera mengetahui rencana tur, tetapi ada banyak ketidakpastian akibat perang di Iran," ujarnya.

"Kamp latihan cuaca hangat di UAE tidak lagi seideal sebelumnya dalam situasi seperti ini," lanjutnya.