Jadwal Manchester City vs Arsenal di Liga Inggris Malam Ini dan Prediksi Skor! Laga Penentu Gelar Juara Premier League

JawaPos.com - Super Big Match akan tersaji pada pekan 33 Liga Inggris saat Manchester City menjamu Arsenal di Etihad Stadium, Minggu (19/4). Laga ini dapat menjadi penentu siapa yang meraih gelar juara Premier League musim ini.

Manchester City dan Arsenal merupakan dua tim teratas klasemen. Kedua tim menjadi calon terkuat untuk merengkuh gelar juara Liga Inggris musim ini. The Gunners menjadi yang terdepan karena duduk di posisi pertama dengan 70 poin, sedangkan The Cityzen baru mengumpulkan 64 poin, namun memiliki tabungan satu laga yang dapat menjadi titik balik untuk mengkudeta sang rival di puncak klasemen.

Meski laga malam ini dapat menjadi penentu gelar juara, namun Pep Guardiola mengatakan kepada para pemainnya, bahwa ini merupakan pertandingan biasa.

“Saya katakan kepada para pemain hari ini, ini hanyalah pertandingan sepak bola dan kita harus menghadapinya seperti pertandingan sepak bola,” kata Pep dikutip dari laman resmi klub.

Mantan manajer Barcelona juga mengingatkan anak asuhnya untuk fokus selama 90 menit pertandingan.

“Jika Anda terganggu oleh emosi, itulah cara Anda kehilangan fokus. Apa targetnya? Yaitu untuk tampil baik dan itulah yang harus Anda lakukan dan semua aspek yang dibutuhkan untuk menantang tim seperti Arsenal," sambungnya.

Sementara itu di kubu Arsenal, meski tekanan saat ini ada pada mereka, namun pelatih Mikel Arteta tetap melihat anak asuhnya juga memiliki peluang untuk menang.

"Kami akan mempersiapkan pertandingan untuk memenangkannya, itu sudah pasti, dan kami melihat ini sebagai peluang besar bagi kami. Kami tidak akan menghabiskan satu detik pun untuk membicarakan [hasil imbang]. Kami mempersiapkan setiap pertandingan untuk menang, itulah posisi kami dan kami akan terus melakukan hal yang sama," kata Arteta dikutip dari laman resmi klub.

Dengan hanya tersisa enam pertandingan di musim ini, torehan menarik berpeluang terjadi untuk penentuan juara. Apabila kedua tim memenangkan sisa semua laga, maka poin akan sama. Artinya tim yang akan mengangkat trofi Premier League akan ditentukan melalui selisih gol.