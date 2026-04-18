Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
18 April 2026, 18.27 WIB

Pep Guardiola Yakin Manchester City Bisa Kembali Bungkam Arsenal

Pelatih Manchester City Pep Guardiola. (Instagram @mancity) - Image

Pelatih Manchester City Pep Guardiola. (Instagram @mancity)

JawaPos.com - Pelatih Manchester City, Pep Guardiola yakin timnya mampu kembali mengalahkan Arsenal saat kedua tim bertemu dalam matchday ke-33 Liga Inggris 2025/26 di Stadion Etihad pada Minggu (19/4). Laga ini diprediksi krusial dalam perburuan gelar juara musim ini, dikutip dari ANTARA.

“Bila kami bermain seperti babak kedua di final Piala Carabao selama 95 menit dan mereka juga bermain seperti itu, kami akan menang. Mungkin tidak akan sepenuhnya sama karena sepak bola sulit diprediksi, tetapi laga ini akan lebih ketat dan itu yang kami inginkan,” ujar Guardiola yang dikutip dari The Guardian pada Jumat.

Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi Manchester City untuk memangkas jarak dari Arsenal yang saat ini memimpin klasemen dengan 70 poin.

The Citizens berada di posisi kedua dengan 64 poin, sehingga kemenangan akan memperkecil selisih menjadi tiga angka, bahkan berpeluang menyamai poin Arsenal karena masih memiliki satu laga tunda.

City menatap laga ini dengan kepercayaan diri tinggi usai meraih tiga kemenangan beruntun tanpa kebobolan. Salah satu hasil impresif tersebut adalah kemenangan 2-0 atas Arsenal di final Carabao Cup.

Guardiola menilai peluang mengulang hasil tersebut tetap terbuka, meski dia menyadari Arsenal akan datang dengan pendekatan berbeda.

Menurutnya, Mikel Arteta pasti telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dan menyiapkan strategi baru.

“Saya mengenal Mikel. Mereka akan menyesuaikan sesuatu dan kami harus siap menghadapinya. Pada akhirnya, ini sederhana: bagaimana pemain kami memenangkan duel individu dan bagaimana mereka melakukannya di lapangan,” kata Guardiola.

Dengan kondisi kedua tim yang sama-sama kuat, duel di Etihad diprediksi berlangsung ketat dan bisa menjadi penentu arah perebutan gelar Liga Inggris musim ini.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore