Toni Kroos Comeback? Legenda Jerman Buka Suara Soal Kans Kembali ke Real Madrid

JawaPos.com - Rumor soal “comeback” Toni Kroos ke Real Madrid sedang panas-panasnya. Tapi kali ini bukan sebagai pemain yang mengatur tempo di lini tengah, melainkan sosok di balik layar yang bisa jadi penghubung antara ruang ganti dan manajemen.

Seperti yang sudah diketahui, ikon Jerman itu resmi gantung sepatu di akhir musim 2023/24, menutup karier panjang yang penuh trofi dan momen ikonik.

Sejak kepergiannya, Real Madrid memang terasa kehilangan. Bukan cuma soal kualitas di lapangan, tapi juga kepemimpinan di dalam tim.

Melansir Mundo Deportivo, belakangan, muncul spekulasi bahwa Kroos bisa kembali ke klub dengan peran baru dalam struktur olahraga. Bahkan ada wacana ia akan jadi “jembatan” antara pemain dan petinggi klub.

Kroos Akhirnya Angkat Bicara

Menariknya, Kroos sendiri tidak memberi banyak kepastian. Dalam podcast Einfach mal Luppen yang ia bawakan bersama sang adik, Felix Kroos, ia memilih bermain aman saat ditanya soal rumor tersebut.

“Saya tidak bisa mengatakan apa pun tentang itu, saya tidak ingin mengatakan apa pun, karena saya tidak tahu apa pun. Itulah jawaban yang bisa terus kau berikan,” katanya kepada saudaranya, Felix.

Jawaban yang klasik: tidak membenarkan, tapi juga tidak membantah. Bisa dibilang, pintunya belum ditutup tapi juga belum dibuka.

Peran Baru yang Mulai Dibahas