Gol Tunggal Cunha Bawa Manchester United Bungkam Chelsea, Liam Rosenior Kecewa

JawaPos.com - Chelsea harus mengakui keunggulan Manchester United dengan skor tipis 0-1 di Stamford Bridge dalam lanjutan Premier League pada Minggu (19/4). Gol semata wayang dalam pertandingan ini dicetak Matheus Cunha pada menit ke-43 dengan memanfaatkan umpan silang dari Bruno Fernandes.

Cunha dengan tenang menyelesaikan peluang dari dalam kotak penalti dan mengarahkan bola ke sudut atas gawang tanpa mampu dijangkau kiper Robert Sanchez.

Sejak awal pertandingan, Chelsea sebenarnya tampil agresif. Peluang emas sudah hadir pada menit ke-11 ketika Estevao melepaskan tembakan yang membentur tiang gawang. Namun, nasib kurang beruntung menimpa tuan rumah setelah Estevao harus ditarik keluar akibat cedera dan digantikan Alejandro Garnacho pada menit ke-16.

Dilansir dari ESPN, Chelsea terus menekan sepanjang babak pertama dengan beberapa percobaan dari Enzo Fernandez dan Pedro Neto, tetapi kiper Manchester United Senne Lammens tampil solid di bawah mistar.

Memasuki babak kedua, tekanan Chelsea semakin intens. Liam Delap hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-56 melalui sundulan, tetapi bola hanya membentur mistar gawang. Upaya demi upaya terus dilakukan The Blues, termasuk tembakan jarak jauh Cole Palmer dan Moises Caicedo tetapi masih belum tepat sasaran.

Manchester United lebih banyak bertahan di paruh kedua dan mencoba mengandalkan serangan balik. Pergantian pemain dilakukan untuk menjaga intensitas, termasuk masuknya Mason Mount dan Joshua Zirkzee.

Chelsea terus menekan hingga tambahan waktu empat menit yang diberikan, tetapi rapatnya pertahanan Manchester United membuat skor tidak berubah. Hingga peluit panjang dibunyikan, Setan Merah berhasil mempertahankan keunggulan 1-0.

Hasil itu merupakan kemenangan penting bagi Manchester United untuk mempertahankan posisi mereka di peringkat ketiga klasemen. Sementara itu, Chelsea harus menelan kekecewaan setelah gagal memaksimalkan dominasi permainan mereka di kandang sendiri. Hasil itu juga merupakan kekalahan keempat mereka dalam lima pertandingan terakhir.