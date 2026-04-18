Chelsea vs Manchester United: Duel Panas Penentu Nasib di Zona Liga Champions

JawaPos.com–Pertandingan antara Chelsea melawan Manchester United pada pekan ke-33 liga Inggris musim 2025/2026 dipastikan menjadi salah satu laga paling krusial di fase akhir Primiere League. Duel di Stamford Bridge ini bukan sekadar soal gengsi dua tim besar, tetapi juga menyangkut nasib mereka dalam perburuan tiket Liga Champions musim depan.

Saat ini, Manchester United berada dalam posisi yang lebih menguntungkan di papan klasemen. Mereka unggul dalam perebutan posisi lima besar, namun jarak poin yang belum sepenuhnya aman membuat laga ini tetap penuh tekanan.

Jika mampu meraih kemenangan, Setan Merah berpeluang memperlebar jarak menjadi cukup jauh dari Chelsea, sekaligus membuka jalan lebih lebar menuju kompetisi elite Eropa. Sebaliknya, Chelsea datang dengan motivasi besar untuk memangkas jarak.

Bermain di kandang sendiri jelas menjadi keuntungan tersendiri, terlebih dengan dukungan penuh dari publik Stamford Bridge. Kemenangan akan menjaga peluang mereka tetap hidup dan membuat persaingan di papan atas semakin ketat hingga akhir musim.

Namun, kedua tim juga dibayangi sejumlah masalah yang bisa memengaruhi jalannya pertandingan. Manchester United misalnya, tengah menghadapi isu disiplin yang cukup mengkhawatirkan.

Dalam beberapa laga terakhir, mereka kehilangan pemain penting akibat kartu merah. Kondisi ini membuat lini belakang mereka kerap tampil tidak stabil dan rawan kebobolan.

Chelsea pun sebenarnya tidak sepenuhnya aman dalam hal yang sama. Mereka termasuk tim dengan catatan kartu merah terbanyak musim ini. Situasi tersebut menunjukkan bahwa duel ini berpotensi berlangsung keras dan penuh tensi, apalagi mengingat pentingnya hasil akhir bagi kedua tim.

Salah satu sorotan menarik dalam laga ini adalah potensi pertemuan Alejandro Garnacho dengan mantan klubnya. Pemain muda asal Argentina itu kini berseragam Chelsea setelah pindah pada awal musim.