De Zerbi Ajak Skuad Tottenham Makan Malam Mewah, Optimistis Kalahkan Brighton Demi Hindari Degradasi

JawaPos.com–Pelatih anyar Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi meminta para pemain membangun ikatan layaknya saudara dalam tim demi keluar dari situasi sulit yang tengah dihadapi klub.

Menjelang laga kandang pertama melawan mantan klubnya Brighton pada Sabtu (18/4), De Zerbi menekankan bahwa persoalan utama Tottenham bukan terletak pada aspek teknis, tetapi mentalitas.

”Mereka tidak perlu berkembang lagi sebagai pemain saat ini. Untuk mencapai target, kami tidak perlu menjadi lebih baik dengan atau tanpa bola. Kami harus lebih kuat secara mental, memiliki karakter, dan membangun hubungan yang lebih erat antar pemain,” ujar De Zerbi.

De Zerbi juga menambahkan bahwa rasa bangga mengenakan seragam klub dan keyakinan terhadap diri sendiri menjadi kunci utama untuk bangkit. Dalam pernyataannya yang dikutip dari Daily Mail, De Zerbi bahkan terlihat emosional saat memegang lambang klub di dadanya.

Kondisi Tottenham saat ini memang mengkhawatirkan. Mereka belum meraih kemenangan dalam 14 pertandingan terakhir di Liga Inggris dan terpuruk di zona degradasi. Situasi semakin sulit setelah kapten tim Cristian Romero dipastikan absen hingga akhir musim akibat cedera lutut.

Sebagai respons, De Zerbi meminta beberapa pemain untuk mengambil peran kepemimpinan. Nama-nama seperti Micky van de Ven dan Dominic Solanke diharapkan mampu mengisi kekosongan itu.

”Saya ingin mendorong Solanke karena dia salah satu striker terbaik di Premier League. Saya ingin dia lebih kuat secara karakter di lapangan,” kata De Zerbi.

Selain itu, De Zerbi juga menilai Xavi Simons sebagai sosok muda yang sudah menunjukkan jiwa kepemimpinan melalui keberanian menguasai bola dalam tekanan. Beberapa pemain lain seperti Joao Palhinha dan Rodrigo Bentancur juga disebut memiliki potensi sebagai pemimpin di tengah absennya Romero.