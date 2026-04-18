Jadwal Liga Inggris Malam Ini dan Siaran Langsung: Manchester City vs Arsenal, Duel Penentu Gelar Juara

JawaPos.com - Pekan 33 Liga Inggris akan dimulai pada Sabtu (18/4) malam waktu Indonesia dengan sejumlah duel menarik akan tersaji dan sayang untuk dilewatkan.

Pada pekan ini, laga panas akan tersaji di Etihad Stadium saat Manchester City menjamu Arsenal. Duel ini dapat menentukan siapa juara Premier League musim ini.

Manchester City kini berada di peringkat kedua klasemen dengan 64 poin dari 31 pertandingan. The Citizens terpaut enam poin dari Arsenal yang berada di puncak klasemen, namun sudah melakoni satu laga lebih banyak.

Tampil di hadapan pendukung sendiri, anak asuh Pep Guardiola wajib menang agar tetap dapat memberikan tekanan kepada Arsenal hingga pekan terakhir.

Selain pertarungan Man City kontra Arsenal, tim Manchester lain yakni Manchester United juga akan bertemu wakil London lain, Chelsea, di Stamford Bridge.

Kedua tim sedang terluka lantaran sama-sama menelan kekalahan pada pekan terakhir. Man United takluk dari Leeds United 1-2, sementara Chelsea tak berdaya di tangan Manchester City, 0-3.

Laga menarik juga akan digelar di Kota Liverpool, saat dua tim Merseyside, Everton dan Liverpool, akan lakoni derbi panas demi meraih tiket kompetisi Eropa musim depan.

Berikut Jadwal Lengkap Pekan 33 Liga Inggris: Sabtu, 18 April 2026

18.30 WIB: Brentford vs Fulham

21.00 WIB: Leeds United vs Wolves

21.00 WIB: Newcastle vs Bournemouth