Prediksi Skor Juventus vs Bologna: Laga Krusial Penentu Nasib di Papan Atas Serie A

JawaPos.com–Juventus akan menghadapi Bologna dalam lanjutan Serie A musim 2025/2026 di Allianz Stadium, Senin (20/4) dini hari WIB. Pertandingan ini menjadi salah satu momen penting bagi tuan rumah yang tengah berupaya mengamankan posisi di empat besar klasemen.

Saat ini, Juventus berada dalam tren yang cukup positif. Kemenangan tipis atas Atalanta di laga sebelumnya memperpanjang catatan impresif mereka dalam beberapa pekan terakhir.

Meski tidak selalu tampil dominan, tim asuhan Luciano Spalletti menunjukkan efektivitas yang mulai konsisten, terutama dalam memanfaatkan peluang dan menjaga lini pertahanan. Performa kandang menjadi salah satu kekuatan utama Juventus musim ini.

Bermain di Allianz Stadium memberikan rasa percaya diri tambahan bagi para pemain. Dalam catatan pertemuan, mereka juga memiliki rekor yang sangat baik saat menjamu Bologna, yang semakin memperkuat posisi sebagai favorit di laga ini.

Namun demikian, Juventus tidak sepenuhnya tanpa masalah. Absennya beberapa pemain di lini depan membuat opsi serangan menjadi terbatas.

Kondisi ini memaksa tim untuk lebih kreatif dalam membangun serangan, terutama dengan mengandalkan lini kedua untuk menciptakan peluang. Peran gelandang dan pemain sayap akan sangat krusial dalam menjaga daya gedor tim.

Di sisi lain, Bologna datang dengan situasi yang tidak ideal setelah tersingkir dari kompetisi Eropa. Kekalahan tersebut bisa saja memengaruhi kondisi mental tim, tetapi di kompetisi domestik mereka tetap menunjukkan performa yang cukup stabil.

Bahkan, dalam laga tandang, Bologna justru tampil cukup meyakinkan dengan beberapa kemenangan beruntun. Konsistensi dalam mencetak gol menjadi salah satu kelebihan Bologna. Mereka mampu menjaga produktivitas meski bermain di kandang lawan.