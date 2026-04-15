Persaingan Empat Besar Serie A Makin Panas, Juventus Diyakini Lolos Liga Champions 2025/26

Francisco Conceicao setelah cetak gol untuk Juventus di laga imbang lawan AS Roma. (Dok. Francisco Conceicao)
JawaPos.com - Langkah Juventus menuju Liga Champions musim depan semakin terbuka lebar setelah mereka berhasil menjaga posisi mereka di papan atas Serie A.
Meski kompetisi masih menyisakan beberapa pertandingan, performa tim asal Turin itu dinilai cukup stabil untuk mengamankan target utama mereka musim ini, yakni finis di empat besar.
Saat ini Juventus masih berada dalam persaingan ketat dengan sejumlah klub besar Italia lainnya.
Posisi mereka di klasemen belum sepenuhnya aman, tetapi konsistensi dalam beberapa laga terakhir membuat peluang Bianconeri tetap terjaga.
Setiap pertandingan kini menjadi sangat penting karena selisih poin antar tim di zona Eropa sangat tipis dan bisa berubah dalam satu pekan kompetisi.
Performa Juventus musim ini memang mengalami naik turun, namun secara keseluruhan mereka mampu menunjukkan karakter sebagai tim besar.
Beberapa kemenangan penting berhasil mereka raih di momen yang tepat, terutama saat menghadapi lawan yang juga bersaing di papan atas. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang membuat mereka tetap berada di jalur persaingan Liga Champions.
Di sisi lain, tekanan juga datang dari klub-klub seperti AC Milan yang terus berusaha mempertahankan posisi di empat besar.
Persaingan antara Juventus, AC Milan, serta beberapa tim lain membuat akhir musim Serie A diprediksi berlangsung sangat ketat.
