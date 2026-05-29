Wujudkan Mimpi Masa Kecil Tinggal di Amerika, Antoine Griezmann Resmi Jadi Bintang Baru Orlando City

JawaPos.com - Kepindahan Antoine Griezmann ke Major League Soccer akhirnya resmi terjadi. Penyerang asal Prancis itu memilih melanjutkan karier bersama Orlando City setelah mengakhiri perjalanannya bersama Atletico Madrid.

Keputusan ini sekaligus menandai babak baru dalam karier salah satu pemain terbaik Prancis dalam satu dekade terakhir.

Griezmann mengaku bergabung dengan klub asal Florida tersebut bukan keputusan mendadak.

Sejak lama, ia memang memiliki keinginan untuk bermain di Amerika Serikat sebelum pensiun dari sepak bola profesional. Impian itu kini benar-benar terwujud di usia 35 tahun.

Dalam momen perpisahannya bersama Atletico Madrid, Griezmann menyampaikan bahwa Orlando menjadi destinasi yang sudah lama ia pikirkan. Ia juga menyebut Madrid akan selalu menjadi kota spesial dalam hidupnya, meski kini memilih memulai petualangan baru di MLS.

Transfer ini langsung mendapat perhatian besar dari publik sepak bola Amerika. Orlando City bahkan mulai mempromosikan kedatangan Griezmann secara besar-besaran.

Jersey bernomor punggung tujuh miliknya mulai diburu suporter, sementara jadwal perkenalan resminya sudah ditetapkan pada 25 Juli mendatang sebelum pertandingan melawan Nashville SC.

Kehadiran Griezmann dianggap menjadi langkah penting bagi Orlando City yang sedang berusaha bangkit dari performa kurang stabil musim ini. Klub tersebut masih tertahan di papan bawah klasemen Wilayah Timur MLS dan baru saja mengalami kekalahan telak dari FC Cincinnati.