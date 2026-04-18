Kapten Emosi Tendang Kursi Medis! Momen Mencekam Warnai Kegagalan JDT ke Semifinal Liga Champions Asia Elite

JawaPos.com — Momen genting di tengah lapangan menjadi titik balik dramatis yang mengguncang Johor Darul Ta'zim saat menghadapi Al Ahli. Insiden ketika pemain JDT terkapar dan aksi nekat sang kapten menendang kursi medis mencuri perhatian dalam laga panas tersebut.

Johor Darul Ta'zim sebenarnya datang dengan kepercayaan diri tinggi usai mencatat sejarah dengan menembus perempat final Liga Champions AFC musim ini.

Namun, langkah mereka harus terhenti setelah kalah 1-2 dari juara bertahan Al Ahli di Stadion King Abdullah Sports City.

Laga berjalan tidak mudah sejak awal karena Al Ahli langsung menekan di hadapan puluhan ribu pendukungnya. Meski begitu, JDT mampu mencuri keunggulan lebih dulu melalui situasi tak terduga pada menit ke-19.

Berawal dari duel di sisi lapangan, Jairo berhasil merebut bola dan mengirim umpan berbahaya ke depan gawang. Bola kemudian berujung gol setelah terjadi sentuhan yang membuat lini belakang Al Ahli panik.

Keunggulan tersebut membuat JDT semakin percaya diri mengendalikan permainan. Situasi semakin menguntungkan ketika Al Ahli harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-37.

Insiden kartu merah itu terjadi setelah tekel berbahaya yang mengenai wajah Jairo. Benturan keras tersebut membuat pemain JDT itu langsung terkapar dan menciptakan suasana tegang di lapangan.

Para pemain JDT bereaksi keras melihat rekannya tergeletak tanpa respons. Ketegangan memuncak saat beberapa pemain terlibat dorong-dorongan dengan lawan di sekitar lokasi kejadian.

Situasi semakin mencekam ketika tim medis terlambat masuk ke lapangan untuk memberikan pertolongan. Hal itu memicu emosi kapten JDT, Natxo Insa, yang berlari ke pinggir lapangan dan menendang kursi tim medis.