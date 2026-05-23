Prediksi Yordania di Grup J Piala Dunia 2026: Rintangan Berat Debutan

JawaPos.com - Timnas Yordania mengukir sejarah manis dengan menembus Piala Dunia 2026. Namun, tim berjuluk Al-Nashama itu langsung dihadapkan dengan rintangan berat karena tergabung bersama Argentina, Aljazair, dan Austria di Grup J.

Yordania mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tim polesan Jamal Sellami itu bahkan sukses melaju hingga partai final Piala Asia 2023, namun harus kalah dari Qatar.

Kepercayaan diri Yordania terus meningkat. Al-Nashama tak hanya sukses membuktikan diri di level Asia saja, melainkan juga di panggung dunia dengan berhasil merebut tiket putaran final Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya.

Perjalanan Yordania ke Piala Dunia 2026 Yordania tampil impresif pada putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di fase itu, Al-Nashama tergabung dalam Grup G bersama Arab Saudi, Tajikistan, dan Pakistan.

Secara mengejutkan, Yordania berhasil finis di posisi teratas klasemen Grup G dan melanjutkan perjuangannya ke putaran ketiga. Penampilan Al-Nashama di fase itu lebih impresif.

Di putaran ketiga, Yordania tergabung dalam Grup B bersama Korea Selatan,Irak, Oman, Palestina, dan Kuwait. Lagi-lagi tim polesan Jamal Sellami itu membuat kejutan dengan finis posisi kedua, di bawah Korea Selatan. Pencapaian itu membuat mereka lolos langsung ke Piala Dunia 2026.

Tangan Dingin Jamal Sellami Jamal Sellami datang menjadi pelatih Yordania pada 2024, menggantikan sosok Hussein Ammouta. Ketika itu, banyak yang meragukan Al-Nashama pasca kepergian Ammouta.

Namun, Jamal Sellami sukses membuktikan keraguan publik Yordania. Pelatih asal Maroko itu datang dengan membawa disiplin taktik yang lebih kuat. Gaya main pragmatis namun mematikan kini menjadi identitas baru skuad Al-Nashama.