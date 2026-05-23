Prediksi Yordania di Grup J Piala Dunia 2026: Rintangan Berat Debutan

Timnas Yordania. (Instagram/@jordan.fa)
JawaPos.com - Timnas Yordania mengukir sejarah manis dengan menembus Piala Dunia 2026. Namun, tim berjuluk Al-Nashama itu langsung dihadapkan dengan rintangan berat karena tergabung bersama Argentina, Aljazair, dan Austria di Grup J.
Yordania mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tim polesan Jamal Sellami itu bahkan sukses melaju hingga partai final Piala Asia 2023, namun harus kalah dari Qatar.
Kepercayaan diri Yordania terus meningkat. Al-Nashama tak hanya sukses membuktikan diri di level Asia saja, melainkan juga di panggung dunia dengan berhasil merebut tiket putaran final Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya.
Yordania tampil impresif pada putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di fase itu, Al-Nashama tergabung dalam Grup G bersama Arab Saudi, Tajikistan, dan Pakistan.
Secara mengejutkan, Yordania berhasil finis di posisi teratas klasemen Grup G dan melanjutkan perjuangannya ke putaran ketiga. Penampilan Al-Nashama di fase itu lebih impresif.
Di putaran ketiga, Yordania tergabung dalam Grup B bersama Korea Selatan,Irak, Oman, Palestina, dan Kuwait. Lagi-lagi tim polesan Jamal Sellami itu membuat kejutan dengan finis posisi kedua, di bawah Korea Selatan. Pencapaian itu membuat mereka lolos langsung ke Piala Dunia 2026.
Jamal Sellami datang menjadi pelatih Yordania pada 2024, menggantikan sosok Hussein Ammouta. Ketika itu, banyak yang meragukan Al-Nashama pasca kepergian Ammouta.
Baca Juga:Kerangka Timnas Indonesia di Piala Dunia 2030! Pelajaran Penting dari Uzbekistan, Yordania, dan Cape Verde
Namun, Jamal Sellami sukses membuktikan keraguan publik Yordania. Pelatih asal Maroko itu datang dengan membawa disiplin taktik yang lebih kuat. Gaya main pragmatis namun mematikan kini menjadi identitas baru skuad Al-Nashama.
Sebelum menangani Yordania, Jamal Sellami mencatat kesuksesan di Maroko bersama Raja Casablanca. Ia berhasil membawa klub tersebut meraih gelar Botola Pro musim 2019/2020.
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
8 Spot Kuliner di Kota Tua Surabaya, Makan Enak dengan Suasana Vintage dan Pemandangan yang Memanjakan Mata!
Mariano Peralta Merapat ke Persija Jakarta? Manajer Borneo FC Langsung Buka Suara
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan