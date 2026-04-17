Aston Villa Lolos Semifinal Liga Europa Usai Gilas Bologna, Unai Emery Tetap Fokus ke Liga Inggris

Pelatih Aston Villa Unai Emery. (Istimewa)
JawaPos.com - Aston Villa memastikan langkah ke semifinal Liga Europa 2025/2026 usai mengalahkan Bologna pada leg kedua perempat final dengan kemenangan telak 4-0 di Villa Park pada Jumat (17/4).
Hasil itu membuat Aston Villa unggul dengan agregat 7-1. Bermain di kandang sendiri, Aston Villa langsung tampil agresif dengan membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-16 lewat gol Ollie Watkins yang memanfaatkan umpan matang dari Morgan Rogers.
Dominasi Villa berlanjut sepanjang babak pertama. Pada menit ke-26, Emiliano Buendia menggandakan keunggulan usai menerima asis dari Lucas Digne.
Villa sebenarnya berpeluang menambah gol lebih cepat setelah mendapatkan penalti melalui keputusan VAR pada menit ke-23. Namun, eksekusi Morgan Rogers berhasil digagalkan kiper Bologna Federico Ravaglia.
Menjelang berakhirnya babak pertama, Villa kembali mencetak gol ketiga. Pada menit ke-39, Rogers menebus kegagalannya dengan mencatatkan nama di papan skor setelah memanfaatkan asis dari John McGinn. Skor 3-0 pun bertahan hingga babak pertama usai.
Memasuki babak kedua, Bologna mencoba bangkit dengan melakukan sejumlah pergantian pemain. Namun, setiap peluang Bologna masih mampu digagalkan.
Aston Villa pun tetap mengontrol jalannya pertandingan meski melakukan rotasi pemain di paruh kedua. Peluang demi peluang terus diciptakan, termasuk melalui Leon Bailey dan Jadon Sancho yang masuk sebagai pemain pengganti.
Dilansir dari ESPN, gol penutup akhirnya tercipta pada menit ke-89 lewat bek Ezri Konsa setelah memanfaatkan situasi sepak pojok yang dikirim dan diteruskan Tammy Abraham. Tidak ada tambahan waktu di babak kedua dan laga ditutup dengan kemenangan telak 4-0 untuk Aston Villa.
Aston Villa yang diasuh Unai Emery juga menorehkan catatan sejarah atas hasil itu. Villa menjadi tim Inggris pertama yang telah memenangkan sembilan pertandingan berturut-turut di Liga Europa dengan total 20 gol.
