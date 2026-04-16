Prediksi Aston Villa vs Bologna 17 April 2026: Jadwal, H2H, dan Link Live Streaming

JawaPos.com - Laga seru akan tersaji pada leg kedua perempat final Liga Europa musim 2025/2026 saat Aston Villa menjamu Bologna di Villa Park.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 17 April 2026 pukul 02.00 WIB dan dapat disaksikan melalui layanan live streaming di Vidio.

Aston Villa datang ke laga ini dengan modal yang sangat positif. Tim asuhan Unai Emery berhasil meraih kemenangan 3-1 pada leg pertama di markas Bologna. Hasil tersebut membuat Villa kini berada di atas angin dalam perburuan tiket ke semifinal.

Keunggulan agregat dua gol menjadi bekal penting bagi tim asal Inggris tersebut. Selain itu, performa kandang Aston Villa juga cukup solid sepanjang musim ini.

Dukungan penuh dari suporter di Villa Park diyakini akan menjadi tambahan energi bagi Ollie Watkins dan kawan-kawan untuk mengamankan hasil.

Meski demikian, Aston Villa tetap tidak boleh lengah. Bologna diprediksi akan tampil lebih agresif sejak menit awal demi mengejar ketertinggalan.

Tim asal Italia itu tidak memiliki banyak pilihan selain bermain menyerang dan mencoba mencetak gol cepat.

Strategi menyerang Bologna tentu berpotensi membuka celah di lini pertahanan mereka. Hal ini bisa dimanfaatkan Aston Villa untuk melancarkan serangan balik cepat. Kecepatan para pemain depan Villa bisa menjadi senjata utama untuk menambah keunggulan agregat.