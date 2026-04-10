Ollie Watkins Cetak Brace, Aston Villa Bungkam Bologna

Ollie Watkins setelah cetak gol ke gawang Bologna. (Dok. Aston Villa)
JawaPos.com - Ollie Watkins mencetak brace untuk kemenangan Aston Villa melawan Bologna di leg pertama perempat final Liga Europa. Laga yang berakhir dengan skor 3-1 tersebut dimainkan di Renato Dall'Ara, Jumat (10/4).
Aston Villa berhasil unggul menjelang berakhirnya babak pertama. Ezri Konsa mencetak gol pada menit ke-44 setelah menyundul bola hasil tendangan sudut Youri Tielemans.
Di babak kedua, Ollie Watkins menggandakan keunggulan Aston Villa pada menit ke-51. Saat pertandingan akan berakhir, Jonathan Rowe memperkecil kedudukan pada menit ke-90 dan Ollie Watkins mencetak gol di menit ke-90-4.
Sang pencetak brace, Ollie Watkins sempat memberikan semangat kepada rekan setimnya di jeda babak pertama. Selain itu, dia mengakui bahwa Jonathan Rowe merupakan pemain Bologna yang paling berbahaya.
"Saat jeda babak pertama, saya berkata kepada para pemain, 'ayo kawan-kawan, kita harus bangun.' Ini sudah akhir musim dan saya sangat bersemangat. Saya bisa bermain 90 menit lagi sekarang juga. Saya antusias untuk beberapa pertandingan terakhir. [Rowe] menimbulkan berbagai macam masalah malam ini," kata Ollie Watkins setelah pertandingan kepada TNT Sports yang dikutip dari laman resmi UEFA, Jumat (10/4).
Bologna merupakan tim yang sebenarnya sulit dikalahkan, namun mencetak gol di akhir babak pertama membuat Aston Villa beruntung. Setelah itu, The Villans kembali mencetak dua gol di babak kedua.
"Kami mencetak gol pertama dari bola mati dan itu sedikit meredam semangat kami. Bologna mendominasi sebelum itu, tetapi tepat sebelum jeda babak pertama adalah waktu yang tepat untuk mencetak gol. Kami mencetak gol kedua setelah jeda babak pertama dan kemudian kami merasa akan mencetak lebih banyak gol lagi," pungkas Ollie Watkins.
Dengan kemenangan yang diraih di kandang Bologna, membuat Aston Villa punya peluang besar untuk memastikan tempat di semifinal. Pada leg kedua yang dimainkan pada 17 April nanti, tim asuhan Unai Emery hanya perlu menjaga keunggulan skor atau menambahnya.
