Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
17 April 2026, 03.37 WIB

Prediksi Dan Link Live Streaming Celta vs Freiburg: Tuan Rumah Wajib Menang Besar untuk Lolos Semifinal

Trofi Liga Europa. (Dok. Europa League) - Image

Trofi Liga Europa. (Dok. Europa League)

 

JawaPos.com - Laga antara Celta Vigo kontra SC Freiburg akan menjadi salah satu pertandingan paling menarik di leg kedua perempat final UEFA Europa League musim 2025/2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Balaídos, Kamis (16/4/2026) malam WIB.

Tuan rumah datang dengan beban yang cukup berat. Pada leg pertama, Celta harus mengakui keunggulan Freiburg dengan skor telak 0-3. Hasil tersebut membuat peluang mereka untuk lolos ke semifinal menjadi sangat tipis.

Untuk bisa membalikkan keadaan, Celta minimal harus menang dengan selisih tiga gol tanpa kebobolan agar memaksakan laga ke babak tambahan. 

Sementara jika ingin langsung lolos dalam waktu normal, mereka harus menang dengan selisih empat gol sebuah target yang jelas tidak mudah.

Meski demikian, bermain di kandang sendiri memberikan sedikit harapan bagi tim asal Spanyol tersebut. Dukungan penuh suporter di Balaídos diyakini bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk tampil lebih agresif sejak menit awal.

Pelatih Celta kemungkinan akan menginstruksikan timnya untuk tampil menyerang total. Mereka tidak punya banyak pilihan selain menekan sejak awal dan mencoba mencetak gol cepat. 

Strategi ini penting untuk membangun momentum sekaligus memberikan tekanan psikologis kepada tim tamu.

Namun, pendekatan menyerang ini juga menyimpan risiko besar. Freiburg dikenal sebagai tim yang cukup efektif dalam melakukan serangan balik. 

Dengan keunggulan agregat yang nyaman, tim asal Jerman itu diprediksi akan bermain lebih sabar dan mengandalkan transisi cepat untuk mencuri gol.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore