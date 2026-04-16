Prediksi Dan Link Live Streaming Celta vs Freiburg: Tuan Rumah Wajib Menang Besar untuk Lolos Semifinal

JawaPos.com - Laga antara Celta Vigo kontra SC Freiburg akan menjadi salah satu pertandingan paling menarik di leg kedua perempat final UEFA Europa League musim 2025/2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Balaídos, Kamis (16/4/2026) malam WIB.

Tuan rumah datang dengan beban yang cukup berat. Pada leg pertama, Celta harus mengakui keunggulan Freiburg dengan skor telak 0-3. Hasil tersebut membuat peluang mereka untuk lolos ke semifinal menjadi sangat tipis.

Untuk bisa membalikkan keadaan, Celta minimal harus menang dengan selisih tiga gol tanpa kebobolan agar memaksakan laga ke babak tambahan.

Sementara jika ingin langsung lolos dalam waktu normal, mereka harus menang dengan selisih empat gol sebuah target yang jelas tidak mudah.

Meski demikian, bermain di kandang sendiri memberikan sedikit harapan bagi tim asal Spanyol tersebut. Dukungan penuh suporter di Balaídos diyakini bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk tampil lebih agresif sejak menit awal.

Pelatih Celta kemungkinan akan menginstruksikan timnya untuk tampil menyerang total. Mereka tidak punya banyak pilihan selain menekan sejak awal dan mencoba mencetak gol cepat.

Strategi ini penting untuk membangun momentum sekaligus memberikan tekanan psikologis kepada tim tamu.

Namun, pendekatan menyerang ini juga menyimpan risiko besar. Freiburg dikenal sebagai tim yang cukup efektif dalam melakukan serangan balik.