Prediksi Dan Link Live Streaming Celta vs Freiburg: Tuan Rumah Wajib Menang Besar untuk Lolos Semifinal

Trofi Liga Europa.
JawaPos.com - Laga antara Celta Vigo kontra SC Freiburg akan menjadi salah satu pertandingan paling menarik di leg kedua perempat final UEFA Europa League musim 2025/2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Balaídos, Kamis (16/4/2026) malam WIB.
Tuan rumah datang dengan beban yang cukup berat. Pada leg pertama, Celta harus mengakui keunggulan Freiburg dengan skor telak 0-3. Hasil tersebut membuat peluang mereka untuk lolos ke semifinal menjadi sangat tipis.
Untuk bisa membalikkan keadaan, Celta minimal harus menang dengan selisih tiga gol tanpa kebobolan agar memaksakan laga ke babak tambahan.
Baca Juga:Kami Butuh Tiga Poin! Rakhmat Basuki Siapkan Misi Senyap Madura United Bungkam Persebaya Surabaya di GBT
Sementara jika ingin langsung lolos dalam waktu normal, mereka harus menang dengan selisih empat gol sebuah target yang jelas tidak mudah.
Meski demikian, bermain di kandang sendiri memberikan sedikit harapan bagi tim asal Spanyol tersebut. Dukungan penuh suporter di Balaídos diyakini bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk tampil lebih agresif sejak menit awal.
Pelatih Celta kemungkinan akan menginstruksikan timnya untuk tampil menyerang total. Mereka tidak punya banyak pilihan selain menekan sejak awal dan mencoba mencetak gol cepat.
Strategi ini penting untuk membangun momentum sekaligus memberikan tekanan psikologis kepada tim tamu.
Namun, pendekatan menyerang ini juga menyimpan risiko besar. Freiburg dikenal sebagai tim yang cukup efektif dalam melakukan serangan balik.
Dengan keunggulan agregat yang nyaman, tim asal Jerman itu diprediksi akan bermain lebih sabar dan mengandalkan transisi cepat untuk mencuri gol.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026