Cetak Brace Lawan Liverpool, Ousmane Dembele Siap Bantu PSG Pertahankan Gelar Liga Champions

Bintang PSG Ousmane Dembele cetak gol ke gawang Liverpool. (Dok. Ousmane Dembele)
JawaPos.com–Ousmane Dembele bertekad membawa PSG mempertahankan gelar Liga Champions setelah mengalahkan Liverpool di leg kedua perempat final. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 (aggregat 4-0) tersebut dimainkan di Anfield, Rabu (15/4).
Menghadapi Liverpool di Anfield menjadi laga yang sulit bagi PSG terutama di babak kedua. Meskipun demikian, Ousmane Dembele berhasil mencetak dua gol dan memastikan tempat di semifinal.
”Kami sangat senang bisa memenangkan pertandingan ini karena sangat sulit, terutama di babak kedua. Tapi kami menemukan cara untuk menang, dan kami lolos ke semifinal, dan kami sangat gembira,” kata Ousmane Dembele kepada Prime Video yang dikutip dari laman resmi UEFA, Rabu (15/4).
Dembele hanya berusaha untuk mencari tempat yang tepat untuk mencetak gol di menit ke-72. Sementara di gol kedua, dia memuji assist yang diberikan Bradley Barcola.
”Pada gol pertama, saya hanya ingin menempatkan bola dengan tepat. Dan pada gol kedua, Bradley (Barcola) melakukan pekerjaan yang luar biasa,” jelas Dembele.
Pemain timnas Prancis tersebut sangat yakin PSG bisa mempertahankan gelar Liga Champions karena kualitas yang mereka miliki. Dembele juga berusaha untuk meneruskan permainan terbaik PSG di babak semifinal nanti.
”Saya pikir kami berada di level yang sama (seperti musim lalu). Kami memiliki keinginan untuk memenangkan trofi, kami akan mencoba untuk terus maju hingga akhir, kami akan memainkan permainan kami sampai akhir kompetisi,” ucap Dembele.
PSG masih menunggu lawan di semifinal nanti antara Bayern Munchen atau Real Madrid. Menarik dinantikan tim mana yang akan menjadi lawan PSG pada 29 April.
