Rizka Perdana Putra
15 April 2026, 19.24 WIB

Arsenal Digugat Fans dari Uganda, Kekalahannya Bikin Stres dan Cemas!

Ekspresi kecewa pemain Arsenal usai timnya kalah memalukan dari Bournemouth di kandang. (Dok. Arsenal)

JawaPos.com - Hasil matchweek ke-32 Premier League merugikan Arsenal. The Gunners kalah 1-2 di kandang oleh AFC Bournemouth dan rival utama, Manchester City, menang 3-0 di kandang Chelsea.

Alhasil, keunggulan Arsenal atas City tereduksi hanya 6 poin (70-64). City juga memainkan satu laga lebih sedikit (31-32) dengan kedua tim bertemu di Stadion Etihad, Manchester, akhir pekan nanti (19/4).

Kondisi itu ternyata membuat fans Arsenal di Kampala, ibu kota Uganda, mengalami tekanan emosional. Seperti dilansir DAZN, Eric Kyama, Gooners –sebutan fans Arsenal– yang bekerja di sebuah agensi komunikasi sampai melayangkan gugatan kepada The Gunners.

”Performa mereka tidak bisa diterima dan telah menyebabkan stres, kecemasan, dan kerugian lainnya,” tulis Kyama dalam unggahan di media sosial dan diteruskan ke beberapa media besar di Inggris.

Artikel Terkait
Atletico Madrid Lolos ke Semifinal Liga Champions! Antoine Griezmann Tak Gentar Hadapi Arsenal atau Sporting CP - Image
Sepak Bola Dunia

Atletico Madrid Lolos ke Semifinal Liga Champions! Antoine Griezmann Tak Gentar Hadapi Arsenal atau Sporting CP

15 April 2026, 19.18 WIB

Babak Belur! Gelandang Chelsea Akui The Blues Sedang Jalani Masa Sulit - Image
Sepak Bola Dunia

Babak Belur! Gelandang Chelsea Akui The Blues Sedang Jalani Masa Sulit

15 April 2026, 02.47 WIB

Statistik Chelsea vs Manchester City: Rekor Buruk Tuan Rumah dan Ancaman Haaland - Image
Sepak Bola Dunia

Statistik Chelsea vs Manchester City: Rekor Buruk Tuan Rumah dan Ancaman Haaland

12 April 2026, 01.06 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

5

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

6

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

7

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

8

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

9

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

10

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

