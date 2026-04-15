Arsenal Digugat Fans dari Uganda, Kekalahannya Bikin Stres dan Cemas!

Ekspresi kecewa pemain Arsenal usai timnya kalah memalukan dari Bournemouth di kandang. (Dok. Arsenal)
JawaPos.com - Hasil matchweek ke-32 Premier League merugikan Arsenal. The Gunners kalah 1-2 di kandang oleh AFC Bournemouth dan rival utama, Manchester City, menang 3-0 di kandang Chelsea.
Alhasil, keunggulan Arsenal atas City tereduksi hanya 6 poin (70-64). City juga memainkan satu laga lebih sedikit (31-32) dengan kedua tim bertemu di Stadion Etihad, Manchester, akhir pekan nanti (19/4).
Kondisi itu ternyata membuat fans Arsenal di Kampala, ibu kota Uganda, mengalami tekanan emosional. Seperti dilansir DAZN, Eric Kyama, Gooners –sebutan fans Arsenal– yang bekerja di sebuah agensi komunikasi sampai melayangkan gugatan kepada The Gunners.
”Performa mereka tidak bisa diterima dan telah menyebabkan stres, kecemasan, dan kerugian lainnya,” tulis Kyama dalam unggahan di media sosial dan diteruskan ke beberapa media besar di Inggris.
