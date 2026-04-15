Real Madrid Tak Butuh Keajaiban untuk Balikkan Keadaan Kontra Bayern Munchen

Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa. (Dok. Alvaro Arbeloa)
JawaPos.com–Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa menegaskan timnya tidak membutuhkan keajaiban untuk membalikkan keadaan saat menghadapi Bayern Muenchen pada leg kedua perempat final Liga Champions.
Los Blancos Real Madrid datang dengan defisit agregat 1-2 setelah kalah pada leg pertama di Santiago Bernabeu. Leg kedua digelar di kendang Bayern Munchen di Allianz Arena, Kamis (16/4).
”Saya tidak berpikir kami perlu melakukan keajaiban. Bila kami menang di leg pertama, itu juga tidak akan mengejutkan. Kiper mereka (Manuel Neuer) menjadi pemain terbaik, yang menunjukkan peluang yang kami miliki. Siapa pun yang mengenal Real Madrid tidak akan menganggap kemenangan di sini sebagai keajaiban,” ujar Alvaro Arbeloa dalam laman Real Madrid pada Rabu (15/4).
Baca Juga:Javier Mascherano Tak Lagi Melatih Messi cs, usai Mengundurkan Diri Sebagai Pelatih Inter Miami
Meski sempat tertekan sepanjang leg pertama, Real Madrid hampir menyamakan kedudukan pada menit-menit akhir. Arbeloa menilai hal itu menjadi bukti timnya tetap memiliki peluang besar untuk membalikkan keadaan, terlebih dengan kepercayaan diri tinggi yang dimiliki para pemainnya.
Dia juga menekankan bahwa Madrid memiliki sejarah dan mentalitas kuat di kompetisi ini. Dengan koleksi 15 gelar Liga Champions, Arbeloa percaya timnya adalah salah satu yang paling siap menghadapi tekanan di laga besar seperti ini, termasuk saat bermain di kandang lawan.
Menurut Arbeloa, kunci kemenangan terletak pada kesiapan tim secara menyeluruh, baik dari sisi mental, taktik, hingga fisik. Arbeloa menegaskan timnya akan tampil dengan penuh kebanggaan dan identitas klub, sekaligus menunjukkan kualitas sebagai salah satu tim terbaik di Eropa.
Baca Juga:Dari Andik Vermansah hingga Supriadi! Mimpi Besar Dava Yunna Jadi Winger Top Persebaya Surabaya Dimulai dari Gol Salto Spektakuler
Di sisi lain, Bayern tetap menjadi lawan tangguh dengan pengalaman dan kualitas yang tidak kalah besar.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja