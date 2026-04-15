Jude Bellingham Tegaskan Real Madrid Harus Menang Lawan Bayern Munchen

JawaPos.com–Jude Bellingham menegaskan bahwa Real Madrid harus memenangkan pertandingan melawan Bayern Munchen di leg kedua perempat final Liga Champions. Laga dengan aggregat 1-2 tersebut dimainkan di Allianz Arena, Kamis (16/4) pukul 02.00 WIB.

Menghadapi Bayern Munchen di kandangnya akan menjadi laga liga champions yang sulit bagi Real Madrid. Jude Bellingham ingin Real Madrid bermain lebih kuat karena laga diprediksi akan berlangsung lebih lama.

”Saya pikir ini akan sulit, dan itu kesalahan kami karena tertinggal di papan skor. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat panjang, dan kami harus tampil kuat. Kekalahan apa pun adalah bencana, dan melihat posisi kami saat ini, ini adalah final,” kata Jude Bellingham saat jumpa pers yang dikutip dari laman resmi Real Madrid, Rabu (15/4).

”Kami mempertaruhkan banyak hal, dan kami harus bermain bagus. Ini semua atau tidak sama sekali. Itulah mentalitas kami, dan kami tidak akan bersembunyi. Kami ingin percaya karena kami tidak menciptakan peluang lagi. Ini adalah pertandingan yang harus kami mainkan dan menangkan,” lanjut Bellingham.

Pemain timnas Inggris tersebut menganggap laga melawan Bayern Munchen seperti layaknya final. Bellingham ingin Real Madrid terus bersaing di Liga Champions.

”Ini pertandingan yang sangat penting mengingat situasi kami di liga, dan kami juga tidak lolos ke piala. Besok seperti final. Kami ingin bersaing dan memenangkan Liga Champions. Kami ingin bermain untuk memenangkan gelar, bukan hanya menonton pertandingan berlalu. Ini pertandingan krusial, dan kami akan memberikan yang terbaik untuk menang,” ucap Bellingham.

Mengenai kondisi fisiknya, pemain 22 tahun tersebut sempat merasa frustasi dengan cedera bahu yang dialaminya. Namun, kepercayaan dirinya mulai meningkat setelah bermain di beberapa pertandingan.