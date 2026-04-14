FIFA Dekati Donald Trump Demi Hentikan Razia Imigrasi Saat Piala Dunia 2026

Donal Trump dan presiden FIFA Gianni Infantino. (Istimewa)
JawaPos.com - Hubungan antara Gianni Infantino dan Donald Trump kembali menjadi sorotan menjelang Piala Dunia 2026. Kali ini, kedekatan tersebut dikabarkan dimanfaatkan oleh FIFA untuk mendorong penghentian sementara razia imigrasi di Amerika Serikat selama turnamen berlangsung.
Piala Dunia 2026 akan menjadi salah satu edisi terbesar dalam sejarah, dengan Amerika Serikat sebagai tuan rumah utama bersama Kanada dan Meksiko.
Jutaan suporter dari berbagai penjuru dunia diperkirakan akan datang langsung ke stadion untuk menyaksikan pertandingan. Namun, kebijakan imigrasi yang ketat di AS menjadi perhatian tersendiri bagi FIFA.
Dalam beberapa waktu terakhir, operasi yang dilakukan oleh ICE di sejumlah kota besar memicu ketegangan.
Razia terhadap imigran ilegal tidak hanya menimbulkan kontroversi, tetapi juga memicu aksi protes di beberapa wilayah.
Situasi ini dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan dan rasa aman para pengunjung selama Piala Dunia berlangsung.
Dikutip dari thesun.uk.co FIFA disebut mulai membuka jalur komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat untuk membahas kemungkinan adanya “moratorium” atau penghentian sementara aktivitas tersebut.
Tujuannya jelas, yakni menciptakan suasana yang kondusif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam turnamen, baik pemain, ofisial, maupun suporter.
Awalnya, pembahasan hanya berfokus pada area stadion. Artinya, aktivitas penegakan hukum oleh ICE di sekitar venue pertandingan akan dibatasi selama hari pertandingan berlangsung. Namun seiring waktu, gagasan tersebut berkembang menjadi lebih luas.
