Gianni Infantino Lega Iran Tetap Mentas di Piala Dunia 2026

Timnas Iran akan tampil di Piala Dunia 2026 (Al-Jazeera)
JawaPos.com - Presiden FIFA Gianni Infantino mengungkapkan rasa leganya karena tim nasional Iran memastikan diri berlaga pada Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, dikutip dari ANTARA.
Berbicara pada sesi konferensi pers jelang pembukaan Piala Dunia 2026 di Mexico City, Kamis (11/6) WIB, Infantino mengatakan dirinya senang Iran bisa turut ambil bagian dalam turnamen empat tahunan edisi terkini itu.
Infantino menyebut, upaya awal dirinya untuk meyakinkan Iran tampil di Piala Dunia adalah saat skuad nasional berjuluk Team Melli itu bertanding pada laga persahabatan di Antalya, Turki, Maret 2025.
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"Ketika orang menilai tidak mungkin Iran datang ke Piala Dunia, saya memberitahu dan menjanjikan kepada mereka bahwa Iran akan datang (ke Piala Dunia). Bahkan jika saya harus mengemudikan bus dari Teheran ke sini, akan saya lakukan," kata Infantino.
Pria asal Italia itu pun memberikan pujian kepada Iran yang menegaskan diri untuk tetap mengambil bagian di Piala Dunia 2026 dan menurutnya itu adalah semangat sepak bola.
"Tentu saja selalu ada tantangan. Tentu saja itu tidak mudah. Saya tidak tahu lagi siapa yang bisa memberikan kepastian dalam kondisi saat ini yang tidak bisa kami pengaruhi. Pada kondisi ini, Iran dapat datang dan bermain dan di mana pun mereka akan berlaga. Saya harap akan selalu ada atmosfer yang bagus karena ini adalah sepak bola," tutur Infantino.
Sebelumnya sempat menjadi perbincangan apakan Iran akan ambil bagian di Piala Dunia 2026 sempat negara tersebut sempat terlibat konflik serius dengan tuan rumah Amerika Serikat.
Selanjutnya Iran tetap ambil bagian di Piala Dunia 2026 dan tergabung di Grup bersama Belgia, Mesir dan Selandia Baru.
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