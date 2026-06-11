FIFA Minta Haiti Ubah Jersey Piala Dunia 2026 karena Dinilai Mengandung Pesan Politik

JawaPos.com - FIFA meminta Tim Nasional Haiti melakukan perubahan pada desain jersey yang akan digunakan dalam ajang Piala Dunia 2026.

Permintaan tersebut muncul setelah badan sepak bola dunia itu menilai beberapa elemen visual pada seragam baru Haiti berpotensi ditafsirkan sebagai pesan politik.

Kabar ini menjadi perbincangan di kalangan pecinta sepak bola internasional karena desain jersey tersebut sebenarnya dibuat sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah bangsa Haiti.

Dalam rancangan yang diperkenalkan oleh produsen apparel Saeta, terdapat ilustrasi yang menggambarkan Pertempuran Vertières, salah satu momen paling penting dalam perjalanan negara tersebut menuju kemerdekaan.

Pertempuran Vertières yang terjadi pada tahun 1803 dikenal sebagai pertempuran penentu dalam revolusi Haiti melawan kolonial Prancis.

Kemenangan dalam pertempuran tersebut membuka jalan bagi Haiti untuk mendeklarasikan kemerdekaannya dan menjadi negara merdeka pertama di kawasan Karibia yang dipimpin oleh mantan budak.

Saat desain jersey itu pertama kali beredar di media sosial, banyak penggemar yang mengira ilustrasi pada bagian depan seragam berkaitan dengan bendera Polandia.

Anggapan tersebut muncul karena sejarah mencatat sejumlah tentara Polandia pernah membantu perjuangan rakyat Haiti dalam masa revolusi.