Babak Belur! Gelandang Chelsea Akui The Blues Sedang Jalani Masa Sulit

Andrey Santos. (Dok. Romano)
JawaPos.com - Gelandang Chelsea Andrey Santos mengakui timnya saat ini sedang menjalani masa sulit setelah kalah 0-3 dari Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Stamford Bridge, London, Minggu (12/4), dikutip dari ANTARA.
"Ketika berbicara tentang Chelsea, itu soal memenangkan pertandingan. Namun saat ini kami belum bisa melakukannya. Ini adalah momen sulit, tetapi kami harus terus melangkah," ujar Santos dikutip dari laman resmi Chelsea, Selasa.
Pemain berkebangsaan Brasil itu mengatakan, setiap pertandingan di Liga Inggris memang selalu berat terutama Manchester City yang merupakan salah satu tim besar dengan pemain berkualitas.
Tambahan satu kekalahan tersebut membuat tim asal kota London itu gagal menang sekaligus tidak mencetak gol pada tiga pertandingan terakhir mereka di liga. Mereka pun kebobolan tujuh kali pada laga-laga tersebut.
Melihat hal tersebut, Santos memahami situasi para penggemar yang frustrasi, begitu juga dengan rekan-rekan satu timnya.
Walau begitu, dia menegaskan timnya tetap percaya diri bisa finis di zona Liga Champions yang menjadi alasan mereka tetap bekerja keras.
"Itulah alasan kami bekerja keras setiap hari supaya berada di papan atas dan bermain di Liga Champions musim depan. Sekarang kami harus bekerja lebih keras lagi dalam latihan untuk bangkit dan memenangkan pertandingan berikutnya," kata pesepak bola berusia 21 tahun itu.
Di klasemen sementara Liga Inggris musim ini, Chelsea berada di posisi keenam dengan 48 poin dari 32 laga atau di zona Liga Europa.
Cole Palmer dan kawan-kawan berjarak empat poin dari peringkat kelima Liverpool (52 poin), yang menjadi posisi terakhir untuk melaju ke Liga Champions musim depan.
