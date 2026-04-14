Edy Pramana
14 April 2026, 21.53 WIB

Jadwal Live TV dan Streaming Leg Kedua Perempat Final Liga Champions 2025-2026: Atletico vs Barcelona, Liverpool vs PSG

Ilustrasi Liverpool vs PSG duel di leg kedua perempat final Liga Champions 2025-2026. (Khelnow) - Image

Ilustrasi Liverpool vs PSG duel di leg kedua perempat final Liga Champions 2025-2026. (Khelnow)

JawaPos.com - Babak perempat final Liga Champions UEFA musim 2025-2026 memasuki leg kedua yang cukup krusial. Dua laga besar akan tersaji pada Rabu (15/4) dini hari WIB yakni duel panas antara Atletico Madrid vs Barcelona serta Liverpool menghadapi Paris Saint-Germain.

Kedua pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit karena akan menentukan tim yang melangkah ke babak semifinal.

Atletico Madrid vs Barcelona: Derby Spanyol Penentu Nasib

Laga antara Atletico Madrid dan Barcelona menjadi sorotan utama. Duel dua raksasa Spanyol ini selalu menghadirkan tensi tinggi, terlebih dengan tiket semifinal sebagai taruhannya. Atletico sendiri di atas angin usai menang 2-0 di Camp Nou pada leg pertama.

Atletico yang dikenal dengan permainan disiplin dan solid dipastikan akan tampil habis-habisan di hadapan publik sendiri. Sementara Barcelona mengandalkan kreativitas lini serang dan penguasaan bola untuk mengontrol permainan.

Hasil leg pertama akan sangat memengaruhi pendekatan kedua tim di laga ini, baik dalam strategi menyerang maupun bertahan.

Liverpool vs PSG: Adu Tajam Lini Depan

Pertandingan lainnya mempertemukan Liverpool melawan Paris Saint-Germain dalam duel yang sarat gengsi.

Liverpool yang bermain di kandang memiliki keuntungan dukungan suporter, namun PSG datang dengan kekuatan lini serang yang eksplosif. Apalagi PSG mengantongi kemenangan 2-0 pada leg pertama. Kedua tim dikenal memiliki gaya bermain menyerang, sehingga laga ini berpotensi menghadirkan banyak gol.

Pertarungan lini tengah dan efektivitas penyelesaian akhir akan menjadi kunci dalam menentukan pemenang.

Jadwal Leg Kedua Perempat Final Liga Champions 2025-2026: 

Liverpool vs Paris Saint-Germain
Stadion Anfield
Rabu, 15 April 2026
Pukul 02.00 WIB - Live SCTV, Vidio

Artikel Terkait
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste di ASEAN U-17 Championship 2026! Jadwal dan Siaran Langsung - Image
Sepak Bola Indonesia

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste di ASEAN U-17 Championship 2026! Jadwal dan Siaran Langsung

14 April 2026, 00.03 WIB

Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming!  - Image
Sports

Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming! 

13 April 2026, 01.07 WIB

Jadwal dan Link Live Streaming Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya! Pembuktian Magis Bernardo Tavares di Tengah Tekanan - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal dan Link Live Streaming Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya! Pembuktian Magis Bernardo Tavares di Tengah Tekanan

11 April 2026, 22.22 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

5

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

6

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

7

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

8

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

9

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

10

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

