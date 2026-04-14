Jadwal Live TV dan Streaming Leg Kedua Perempat Final Liga Champions 2025-2026: Atletico vs Barcelona, Liverpool vs PSG

Ilustrasi Liverpool vs PSG duel di leg kedua perempat final Liga Champions 2025-2026. (Khelnow)
JawaPos.com - Babak perempat final Liga Champions UEFA musim 2025-2026 memasuki leg kedua yang cukup krusial. Dua laga besar akan tersaji pada Rabu (15/4) dini hari WIB yakni duel panas antara Atletico Madrid vs Barcelona serta Liverpool menghadapi Paris Saint-Germain.
Kedua pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit karena akan menentukan tim yang melangkah ke babak semifinal.
Laga antara Atletico Madrid dan Barcelona menjadi sorotan utama. Duel dua raksasa Spanyol ini selalu menghadirkan tensi tinggi, terlebih dengan tiket semifinal sebagai taruhannya. Atletico sendiri di atas angin usai menang 2-0 di Camp Nou pada leg pertama.
Atletico yang dikenal dengan permainan disiplin dan solid dipastikan akan tampil habis-habisan di hadapan publik sendiri. Sementara Barcelona mengandalkan kreativitas lini serang dan penguasaan bola untuk mengontrol permainan.
Hasil leg pertama akan sangat memengaruhi pendekatan kedua tim di laga ini, baik dalam strategi menyerang maupun bertahan.
Pertandingan lainnya mempertemukan Liverpool melawan Paris Saint-Germain dalam duel yang sarat gengsi.
Liverpool yang bermain di kandang memiliki keuntungan dukungan suporter, namun PSG datang dengan kekuatan lini serang yang eksplosif. Apalagi PSG mengantongi kemenangan 2-0 pada leg pertama. Kedua tim dikenal memiliki gaya bermain menyerang, sehingga laga ini berpotensi menghadirkan banyak gol.
Pertarungan lini tengah dan efektivitas penyelesaian akhir akan menjadi kunci dalam menentukan pemenang.
Jadwal Leg Kedua Perempat Final Liga Champions 2025-2026:
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Stadion Anfield
Rabu, 15 April 2026
Pukul 02.00 WIB - Live SCTV, Vidio
