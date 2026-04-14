Hakimi Pede PSG akan Atasi Livepool di Anfield

JawaPos.com-Bek kanan Paris Saint-Germain (PSG) Achraf Hakimi mengatakan, timnya dalam kepercayaan diri tinggi menjelang laga leg kedua perempat final Liga Champions 2025/2026 melawan Liverpool di Stadion Anfield, Rabu (15/4) dini hari WIB.

“Mentalitas tim sangat positif dan penuh kepercayaan diri. Besok akan menjadi pertandingan yang sangat penting bagi kami" kata Hakimi, dikutip dari laman resmi PSG, Selasa.

Laga tersebut menjadi pertemuan kedua beruntun PSG dengan Liverpool di babak gugur Liga Champions, setelah bertemu di babak 16 besar pada musim lalu.

Pada musim 2025/2026 itu, PSG kalah 0-1 saat leg pertama. Akan tetapi, mereka menang pada leg kedua yang dimainkan di Anfield yang ditentukan lewat babak adu penalti.

Saat mengungkapkan apa perbedaan pertemuan musim lalu dan musim ini melawan The Reds, Hakimi menyebut di musim ini timnya memiliki lebih banyak kepercayaan diri karena datang sebagai juara bertahan Liga Champions.

“Perbedaan antara musim lalu dan musim ini adalah kami memiliki lebih banyak kepercayaan diri. Kami adalah juara kompetisi ini, dan itu membantu kami memahami bagaimana mengelola pertandingan seperti ini," kata Hakimi, bek kanan yang juga memenangkan Liga Champions bersama Real Madrid.

PSG datang ke leg kedua dengan kemenangan 2-0 pada leg pertama di Stadion Parc des Princes pekan lalu. Meski unggul secara agregat, Hakimi meminta timnya untuk tetap fokus sejak menit awal demi membawa kemenangan.