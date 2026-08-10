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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 11 Agustus 2026 | 01.49 WIB

Jeff Bezos Dikabarkan Segera Beli Saham Liverpool, Kesepakatan dengan FSG Bisa Terjadi Pekan Ini

Bos Amazon Jeff Bezos. (Istimewa) - Image

Bos Amazon Jeff Bezos. (Istimewa)

JawaPos.com - Liverpool berpotensi kedatangan investor besar. Miliarder pendiri Amazon Jeff Bezos dikabarkan semakin dekat untuk membeli saham minoritas klub yang bermarkas di Anfield tersebut.

Jeff Bezos disebut menjadi bagian dari konsorsium investor yang tengah melakukan pembicaraan dengan Fenway Sports Group (FSG), perusahaan yang menjadi pemilik Liverpool. Kesepakatan investasi itu bahkan dikabarkan bisa diumumkan dalam pekan ini.

Menurut laporan yang beredar, konsorsium tersebut dipimpin Amit Bhatia. Dia sebelumnya pernah jadi pemegang saham Queens Park Rangers (QPR).

Bhatia juga memiliki hubungan keluarga dengan Lakshmi Mittal, pengusaha baja asal India yang masuk dalam jajaran orang terkaya dunia. 

Selain Bezos dan Bhatia, Eduardo Saverin juga disebut menjadi bagian dari kelompok investor tersebut.

Saverin dikenal sebagai salah satu pendiri Facebook bersama Mark Zuckerberg. Dia kini menjadi salah satu orang terkaya di Brasil.

Investasi yang tengah dibicarakan bukan untuk mengambil alih Liverpool secara penuh. Konsorsium tersebut disebut mengincar sekitar 30 persen saham klub dengan nilai investasi mencapai 1,35 miliar poundsterling.

Jika angka tersebut terealisasi, valuasi Liverpool akan berada di kisaran 4,4 miliar poundsterling.

Kabar tersebut tentu menarik perhatian karena Bezos bukan investor sembarangan. Pendiri Amazon itu memiliki kekayaan yang ditaksir mencapai lebih dari 200 miliar poundsterling.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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