Liverpool Tumbang dari Monaco Setelah Sempat Unggul dalam Laga Pramusim di Anfield

Dominik Szoboszlai (Instagram @liverpoolfc)
JawaPos.com – Liverpool harus menerima kekalahan 2-3 dari Monaco dalam pertandingan pramusim di Anfield setelah gagal mempertahankan keunggulan dua gol.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (10/8), Hasil tersebut menjadi tanda peringatan bagi The Reds menjelang musim baru karena permainan mereka menurun drastis setelah jeda babak pertama.
Liverpool tampil dominan pada awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui Alexander Isak pada menit ke-16 sebelum Florian Wirtz menggandakan skor pada menit ke-29.
Namun, Monaco memperkecil ketertinggalan melalui eksekusi penalti Aleksandr Golovin pada menit ke-44 yang mengubah momentum pertandingan.
Memasuki babak kedua, Monaco tampil lebih agresif dan memanfaatkan menurunnya intensitas serta organisasi permainan Liverpool untuk menyamakan kedudukan melalui Mika Biereth pada menit ke-56.
Liverpool kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain, tetapi Paris Brunner justru mencetak gol pada menit ke-88 untuk membawa Monaco berbalik unggul 3-2.
Kekalahan tersebut menyoroti persoalan Liverpool dalam menjaga konsistensi permainan ketika menghadapi tekanan dan melakukan rotasi pemain.
Meskipun penampilan Isak dan Wirtz memberikan sinyal positif di lini serang, hasil melawan Monaco menunjukkan masih ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki sebelum Liverpool memasuki musim kompetitif.
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