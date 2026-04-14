Antonius Oskarianto Adur
14 April 2026, 12.55 WIB

Lamine Yamal Yakin Barcelona Bisa Remontada saat Hadapi Atletico Madrid

Lamine Yamal yakin Barcelona bisa comeback lawan Atletico Madrid. (Dok. Lamine Yamal)

 

JawaPos.com–Lamine Yamal sangat yakin bahwa Barcelona bisa membalikkan keadaan saat menghadapi Atletico Madrid di leg kedua perempat final Liga Champions. Laga dengan aggregat 0-2 tersebut dimainkan di Riyadh Air Metropolitano, Rabu (15/4) pukul 02.00 WIB.

Pemain 18 tahun tersebut bakal mengeluarkan performa terbaiknya saat laga krusial melawan Atletico Madrid. Bahkan, Lamine Yamal yakin dengan kualitas yang dimilikinya.

”Saya sangat menantikannya. Saya selalu mengatakan bahwa di awal musim level permainan saya banyak dipertanyakan. Saya senang momen-momen seperti ini datang karena saat itulah pemain sebenarnya muncul, dan saya sangat menantikan pertandingan besok,” kata Lamine Yamal saat jumpa pers yang dikutip dari Mundo Deportivo, Selasa (14/4).

Bagi Yamal, Barcelona sangat bisa untuk melakukan comeback atau remontada melawan Atletico Madrid. Dia menegaskan bahwa para pemain akan berjuang untuk mewujudkan hal tersebut.

”Kami berjanji bahwa jika kami tersingkir, kami akan berjuang sampai akhir, kami tidak akan melewatkan satu menit pun tanpa menekan dan berlari, kami akan memberikan yang terbaik, ini akan menjadi pertandingan 90 menit atau lebih, ini belum berakhir, comeback sangat mungkin dan itulah mengapa kami berada di sini,” ujar pemain timnas Spanyol tersebut.

Untuk melakukan comeback, Yamal sangat percaya diri dengan kualitas para pemain Barcelona. Dia juga tidak khawatir jika Barcelona harus kalah di laga besok.

”Untungnya saya bermain untuk Barca dan ada banyak pemain berkualitas tinggi, veteran kelas dunia yang membuktikannya setiap tahun. Saya rasa bukan hanya saya yang akan gagal. Kalaupun iya, saya juga tidak keberatan. Kami memiliki banyak pemain yang mampu mengubah keadaan sendiri, dan itulah mengapa saya percaya pada tim ini,” tandas Lamine Yamal.

Pada laga leg pertama, Barcelona harus takluk dari Atletico Madrid saat bermain di Camp Nou. Tim asuhan Hansi Flick tersebut tidak mampu membalas gol dari Julian Alvarez dan Alexander Sorloth.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
