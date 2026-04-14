Edi Yulianto
14 April 2026, 17.57 WIB

Insiden Tarik Rambut Berujung Kartu Merah Lisandro Martinez, Berikut Penjelasannya!

Momen bek Manchester United, Lisandro Martinez (kanan), menarik rambut pemain Leeds United Dominic Calvert-Lewin. (givemesport) - Image

Momen bek Manchester United, Lisandro Martinez (kanan), menarik rambut pemain Leeds United Dominic Calvert-Lewin. (givemesport)

JawaPos.com - Liga Premier Inggris mengeluarkan penjelasan setelah Lisandro Martinez diusir keluar lapangan dalam kekalahan Manchester United 1-2 melawan Leeds United di Old Trafford pada Senin (13/4) malam waktu setempat.

Bek asal Argentina itu diusir karena perilaku kekerasan setelah menarik rambut Dominic Calvert-Lewin saat berebut bola sundulan, menandai pertandingan Liga Premier kedua berturut-turut di mana Man United memiliki pemain yang diusir keluar lapangan.

Dalam hasil imbang 2-2 melawan Bournemouth pada Maret 2026, Harry Maguire juga mendapat kartu merah langsung ketika ia dengan putus asa menarik Evanilson di akhir babak kedua, yang mengakibatkan penalti untuk gol kedua tuan rumah.

Dikeluarkannya Martinez jelas menjadi kerugian besar, apalagi bek asal Argentina itu baru kembali ke lapangan setelah absen dalam lima pertandingan liga terakhir Man United. Ia terpaksa absen karena cedera betis sebelum kembali pada Senin (13/4), di mana ia bermain sebagai starter bersama bek tengah lainnya, Leny Yoro.

Liga Premier Menjelaskan Kartu Merah Martinez

Pusat pertandingan Liga Premier mengeluarkan penjelasan setelah kartu merah Martinez di babak kedua, dengan mengatakan VAR mengkonfirmasi bahwa pemain Argentina itu bersalah atas perilaku kekerasan.

Hal ini sesuai dengan keputusan wasit Paul Tierney di lapangan. “Pemain Manchester United nomor enam itu bersalah karena menarik rambutnya, perilaku kekerasan, keputusan akhirnya adalah kartu merah.”

Martinez telah berjuang keras dengan masalah cedera musim ini, dengan dua kemunduran terpisah yang membatasi pemain Argentina itu hanya tampil 16 kali di semua kompetisi.

Ketidakhadirannya yang berkelanjutan dapat mendorong Man United untuk mengatasi situasi bek tengah mereka di musim panas, dengan Setan Merah dilaporkan mengincar potensi kepindahan bintang Nottingham Forest, Murillo.

Sementara Man United memperpanjang kontrak bek tengah lainnya, Harry Maguire, pekan lalu, di mana pemain berusia 33 tahun itu menandatangani kontrak baru hingga Juni 2027 dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi.

