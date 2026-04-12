Sejarah Baru Bundesliga! Marie-Louise Eta Jadi Perempuan Pertama Latih Tim Putra Union Berlin

JawaPos.com–Penunjukan Marie-Louise Eta sebagai pelatih sementara Union Berlin langsung mencuri perhatian publik sepak bola Bundesliga dan Eropa. Dia bukan sekadar pengganti, tetapi simbol perubahan besar dalam dunia yang selama ini didominasi pria.

Marie-Louise Eta dipercaya memimpin Union Berlin hingga akhir musim usai pemecatan Steffen Baumgart. Keputusan ini sekaligus mencatatkan sejarah baru karena Eta menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai pelatih kepala di Bundesliga putra.

Langkah berani mengangkat Marie-Louise Eta sebagai pelatih ini diambil setelah performa Union Berlin terus merosot dalam beberapa pekan terakhir di Bundesliga. Kekalahan 1-3 dari Heidenheim menjadi titik akhir bagi Baumgart dan stafnya.

Selain Baumgart, dua asistennya yakni Danilo de Souza dan Kevin McKenna juga harus angkat kaki. Manajemen klub merasa perlu melakukan perubahan cepat demi menyelamatkan posisi tim di klasemen.

Union Berlin saat ini berada di peringkat ke-11 Bundesliga dengan kondisi yang belum aman sepenuhnya. Mereka hanya terpaut tujuh poin dari zona play off degradasi, situasi yang membuat tekanan semakin besar.

Dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi, Union hanya meraih satu kemenangan. Catatan ini menjadi alarm serius bagi manajemen untuk segera bertindak.

Direktur sepak bola klub Horst Heldt mengakui kondisi tim sangat mengkhawatirkan. Dia menegaskan klub tidak bisa hanya bergantung pada posisi klasemen saat ini tanpa melihat performa di lapangan.

”Kami telah mengalami paruh kedua musim yang sangat mengecewakan sejauh ini dan tidak akan membiarkan diri kami dibutakan oleh posisi liga kami,” ujar Heldt dikutip dari SBC Sports, Minggu (12/4).