Inter Milan Menang Comeback Lawan Como, Marcus Thuram Tegaskan Perebutan Gelar Juara Belum Berakhir

Marcus Thuram setelah cetak gol ke gawang Como. (Dok. Inter Milan)
JawaPos.com–Marcus Thuram mencetak brace membawa Inter Milan menang comeback dari Como di Liga Italia pekan ke-32. Laga yang berakhir dengan skor 4-3 tersebut dimainkan di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Senin (13/4).
Inter Milan sudah tertinggal dari Como melalui gol yang dicetak oleh Alex Valle dan Nico Paz. Menjelang akhir babak pertama, Marcus Thuram berhasil mencetak gol di menit ke-45+1.
Di babak kedua, Inter Milan menyamakan kedudukan setelah Marcus Thuram mencetak gol di menit ke-49. Inter berbalik unggul berkat gol dari Denzel Dumfries pada menit ke-58 dan 72. Pada menit ke-89, Como hanya mampu membalas satu gol yang dicetak Lucas Da Cunha.
Baca Juga:Potensi Pesta Gol di Gresik! Prediksi Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste di ASEAN U-17 Championship 2026
Mencetak gol di akhir babak pertama menjadi modal penting bagi keberhasilan Inter Milan menang comeback dari Como. Selain itu, Marcus Thuram juga kembali mendapatkan kepercayaan dirinya setelah mencetak brace.
”Kami mencetak gol tepat sebelum jeda, dan itu benar-benar membuka jalan untuk babak kedua. Ini semua tentang mengelola emosi. Tim nasional sangat bagus untuk saya. Saya bisa mendapatkan perubahan suasana, dan mencetak gol untuk Prancis memberi saya lebih banyak kepercayaan diri, yang sangat bagus untuk Inter,” kata Marcus Thuram setelah pertandingan yang dikutip dari laman resmi Inter Milan, Senin (13/4).
Penyerang timnas Prancis tersebut mengatakan bahwa Inter Milan mendapatkan kemenangan penting dari Como. Marcus Thuram merasa persaingan meraih gelar Liga Italia masih belum berakhir meski Inter sudah unggul sembilan poin dari Napoli.
”Mampu bangkit dari ketertinggalan sangat penting, terutama ketika Anda meraih kemenangan seperti ini hanya dengan beberapa pertandingan tersisa. Tetapi sampai secara numerik pasti, Anda tidak bisa mengatakan perebutan gelar sudah berakhir,” lanjut Marcus Thuram.
Setelah sukses mencetak brace, Marcus Thuram sudah mengoleksi 10 gol di Liga Italia musim ini setelah bermain 25 laga. Berbeda dengan musim lalu, dia mencetak 10 gol dalam 15 pertandingan.
Pemain 28 tahun itu juga ditanya tentang arti dari selebrasinya yang berdiri di sudut lapangan. Marcus Thuram menjawab bahwa selebrasi tersebut ditujukan untuk orang spesial di tribun yaitu Thierry Henry.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026
Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming!
Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik