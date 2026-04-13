Inter Milan Menang Comeback Lawan Como, Marcus Thuram Tegaskan Perebutan Gelar Juara Belum Berakhir

JawaPos.com–Marcus Thuram mencetak brace membawa Inter Milan menang comeback dari Como di Liga Italia pekan ke-32. Laga yang berakhir dengan skor 4-3 tersebut dimainkan di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Senin (13/4).

Inter Milan sudah tertinggal dari Como melalui gol yang dicetak oleh Alex Valle dan Nico Paz. Menjelang akhir babak pertama, Marcus Thuram berhasil mencetak gol di menit ke-45+1.

Di babak kedua, Inter Milan menyamakan kedudukan setelah Marcus Thuram mencetak gol di menit ke-49. Inter berbalik unggul berkat gol dari Denzel Dumfries pada menit ke-58 dan 72. Pada menit ke-89, Como hanya mampu membalas satu gol yang dicetak Lucas Da Cunha.

Mencetak gol di akhir babak pertama menjadi modal penting bagi keberhasilan Inter Milan menang comeback dari Como. Selain itu, Marcus Thuram juga kembali mendapatkan kepercayaan dirinya setelah mencetak brace.

”Kami mencetak gol tepat sebelum jeda, dan itu benar-benar membuka jalan untuk babak kedua. Ini semua tentang mengelola emosi. Tim nasional sangat bagus untuk saya. Saya bisa mendapatkan perubahan suasana, dan mencetak gol untuk Prancis memberi saya lebih banyak kepercayaan diri, yang sangat bagus untuk Inter,” kata Marcus Thuram setelah pertandingan yang dikutip dari laman resmi Inter Milan, Senin (13/4).

Penyerang timnas Prancis tersebut mengatakan bahwa Inter Milan mendapatkan kemenangan penting dari Como. Marcus Thuram merasa persaingan meraih gelar Liga Italia masih belum berakhir meski Inter sudah unggul sembilan poin dari Napoli.

”Mampu bangkit dari ketertinggalan sangat penting, terutama ketika Anda meraih kemenangan seperti ini hanya dengan beberapa pertandingan tersisa. Tetapi sampai secara numerik pasti, Anda tidak bisa mengatakan perebutan gelar sudah berakhir,” lanjut Marcus Thuram.

Setelah sukses mencetak brace, Marcus Thuram sudah mengoleksi 10 gol di Liga Italia musim ini setelah bermain 25 laga. Berbeda dengan musim lalu, dia mencetak 10 gol dalam 15 pertandingan.