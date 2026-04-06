Bukti Kerinduan Marcus Thuram ke Lautaro Martinez, Beri 2 Assist untuk Kapten saat Inter Milan Bantai AS Roma

Marcus Thuram dan Lautaro Martinez. (Dok. Inter Milan)
JawaPos.com - Marcus Thuram merindukan kehadiran Lautaro Martinez di laga kemenangan Inter Milan melawan AS Roma di Liga Italia pekan ke-31. Laga yang berakhir dengan skor 5-2 tersebut dimainkan di Giuseppe Meazza, Senin (6/4).
Pada laga kemenangan Inter Milan tersebut, Marcus Thuram memberikan dua assist untuk gol Lautaro Martinez pada menit ke-pertama dan menit ke-52. Selain itu, penyerang timnas Prancis juga mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-55.
Kerinduan Marcus Thuram untuk kembali bermain bersama Lautaro Martinez dibuktikan dengan dua assist yang diberikan kepada sang kapten. Penyerang 28 tahun tersebut mengaku punya ikatan yang unik dengan Lautaro Martinez.
"Kembalinya Lautaro sangat penting, bukan hanya bagi saya, tetapi juga bagi seluruh tim. Saya sangat merindukannya, tetapi para penyerang lainnya juga berperan penting bagi tim selama periode ini. Namun, saya memiliki ikatan yang unik dengannya. Saya rasa hal ini juga berlaku untuk seluruh tim," kata Marcus Thuram setelah pertandingan yang dikutip laman resmi Inter Milan, Senin (6/4).
Bagi Thuram, Lautaro adalah pemain yang sangat dibutuhkan Inter Milan setelah dirinya absen karena cedera otot. Dampaknya sangat terasa karena pemain timnas Argentina itu langsung mencetak gol saat laga berjalan kurang dari satu menit.
Selain itu, meraih tiga poin juga disyukuri oleh Thuram. Kemenangan melawan AS Roma menjadi modal penting untuk menghadapi sisa tujuh pertandingan di Liga Italia.
"Lautaro adalah kapten kami. Kami mengandalkannya di saat-saat sulit. Hari ini, dalam waktu kurang dari satu menit, ia langsung mencetak gol dan menentukan jalannya pertandingan. Kami sangat senang ia kembali bersama kami. Hari ini kami meraih tiga poin penting, tetapi belum berakhir. Kami masih memiliki 7 pertandingan lagi," pungkas Marcus Thuram.
Dengan sisa tujuh laga, Inter Milan sudah unggul dengan sembilan poin dari AC Milan di posisi kedua. Di laga selanjutnya, tim asuhan Cristian Chivu akan menghadapi Como pada 13 April.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven