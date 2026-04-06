Bukti Kerinduan Marcus Thuram ke Lautaro Martinez, Beri 2 Assist untuk Kapten saat Inter Milan Bantai AS Roma

JawaPos.com - Marcus Thuram merindukan kehadiran Lautaro Martinez di laga kemenangan Inter Milan melawan AS Roma di Liga Italia pekan ke-31. Laga yang berakhir dengan skor 5-2 tersebut dimainkan di Giuseppe Meazza, Senin (6/4).

Pada laga kemenangan Inter Milan tersebut, Marcus Thuram memberikan dua assist untuk gol Lautaro Martinez pada menit ke-pertama dan menit ke-52. Selain itu, penyerang timnas Prancis juga mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-55.

Kerinduan Marcus Thuram untuk kembali bermain bersama Lautaro Martinez dibuktikan dengan dua assist yang diberikan kepada sang kapten. Penyerang 28 tahun tersebut mengaku punya ikatan yang unik dengan Lautaro Martinez.

"Kembalinya Lautaro sangat penting, bukan hanya bagi saya, tetapi juga bagi seluruh tim. Saya sangat merindukannya, tetapi para penyerang lainnya juga berperan penting bagi tim selama periode ini. Namun, saya memiliki ikatan yang unik dengannya. Saya rasa hal ini juga berlaku untuk seluruh tim," kata Marcus Thuram setelah pertandingan yang dikutip laman resmi Inter Milan, Senin (6/4).

Bagi Thuram, Lautaro adalah pemain yang sangat dibutuhkan Inter Milan setelah dirinya absen karena cedera otot. Dampaknya sangat terasa karena pemain timnas Argentina itu langsung mencetak gol saat laga berjalan kurang dari satu menit.

Selain itu, meraih tiga poin juga disyukuri oleh Thuram. Kemenangan melawan AS Roma menjadi modal penting untuk menghadapi sisa tujuh pertandingan di Liga Italia.

"Lautaro adalah kapten kami. Kami mengandalkannya di saat-saat sulit. Hari ini, dalam waktu kurang dari satu menit, ia langsung mencetak gol dan menentukan jalannya pertandingan. Kami sangat senang ia kembali bersama kami. Hari ini kami meraih tiga poin penting, tetapi belum berakhir. Kami masih memiliki 7 pertandingan lagi," pungkas Marcus Thuram.