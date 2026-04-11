HomeSepak Bola Dunia
Aprillia JP
11 April 2026, 20.12 WIB

Hattrick Donyell Malen Bawa AS Roma Tumbangkan Pisa 3-0, Gasperini Tegaskan Tak Ada Masalah dengan Ranieri

Donyell Malen cetak hattrick bantu AS Roma hancurkan Pisa. (@ASRomaEN/X)

JawaPos.com– AS Roma menang telak dengan skor 3-0 atas Pisa dalam pertandingan minggu ke-32 Serie A pada Sabtu (11/4) di Stadion Olimpiade Roma. Penyerang asal Belanda Donyell Malen tampil sebagai bintang dengan mencetak hattrick bagi tim tuan rumah.

Sejak awal pertandingan AS Roma langsung mengambil inisiatif serangan. Donyell Malen bahkan langsung membuka keunggulan pada menit ke-3 melalui serangan balik. Tendangan Malen dari sisi kiri kotak penalti tidak mampu dibendung kiper Pisa dan membawa AS Roma unggul 1-0.

Setelah gol cepat itu, AS Roma tetap mengontrol jalannya laga meski Pisa sempat memberikan perlawanan. Beberapa peluang sempat tercipta untuk tim tamu, termasuk upaya Matteo Tramoni pada menit ke-17 yang masih mampu diamankan oleh kiper Roma Mile Svilar.

Memasuki menit ke-43, Roma berhasil menggandakan keunggulan. Malen kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan Devyne Rensch dari jarak dekat. Roma sempat kehilangan Lorenzo Pellegrini karena cedera menjelang akhir babak pertama, tetapi skor 2-0 pun bertahan hingga jeda.

Pada babak kedua, Roma tidak mengendurkan serangan. Hasilnya, Malen melengkapi hattrick pada menit ke-52 usai menerima umpan terobosan dari Matias Soule. Gol itu sekaligus memastikan keunggulan 3-0 bagi tim tuan rumah.

Dilansir dari ESPN, Pisa sebenarnya mencoba menciptakan sejumlah peluang, terutama melalui Rafiu Durosinmi dan Stefano Moreo. Namun, penampilan solid Svilar di bawah mistar membuat seluruh peluang itu gagal berbuah gol.

Hingga pertandingan berakhir setelah tambahan waktu empat menit, skor 3-0 tetap bertahan untuk kemenangan AS Roma. Usai laga, pelatih AS Roma Gian Piero Gasperini menegaskan bahwa kemenangan atas Pisa menjadi respons positif tim setelah kekalahan sebelumnya.

”Pertandingan di Serie A tidak pernah mudah. Kami bermain dengan penuh perhatian dan para pemain menunjukkan reaksi yang sangat baik. Babak kedua di Milan meninggalkan banyak kekecewaan, tetapi kami masih berada di jalur yang tepat. Ini adalah tiga poin yang sangat penting bagi posisi kami di klasemen,” ujar Gasperini dikutip dari Sky Sports.

Gasperini juga menyinggung persaingan di papan atas dan situasi tim ke depan. ”Masih tersisa enam pertandingan dan ini merupakan momen yang sangat krusial bagi semua tim,” kata pelatih berusia 68 tahun itu.

