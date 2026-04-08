Jajaki Negara Asia! PSSI Angkat Bicara Soal Kabar Timnas Indonesia Hadapi Italia di FIFA Match Day Juni 2026

Ekspresi pemain timnas Indonesia usai kalah dari Bulgaria di final FIFA Series 2026 di SUGBK. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com–Isu panas soal calon lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026 mulai beredar luas. Nama Italia tiba-tiba muncul dan memicu rasa penasaran publik sepak bola nasional.
Apakah benar Timnas Indonesia akan menghadapi raksasa Eropa tersebut? PSSI langsung memberi penegasan yang membuat arah pembicaraan menjadi lebih jelas.
Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji akhirnya angkat bicara terkait kabar yang berkembang. Dia memastikan Timnas Indonesia memang akan menjalani dua pertandingan pada FIFA Matchday Juni 2026.
Baca Juga:Dari Firman Utina hingga Beckham Putra, Persib Bandung Konsisten Sumbang Pemain Timnas Indonesia
Namun, hingga saat ini fokus federasi belum mengarah ke tim Eropa seperti Italia. PSSI justru tengah mengintensifkan komunikasi dengan negara dari kawasan Asia.
”Belum membahas lebih jauh lawan FMD (FIFA Matchday) Juni ini, satu negara Asia sedang kita intensifkan komunikasi,” ujar Sumardji ketika dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (8/4).
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat arah kebijakan PSSI dalam menentukan lawan. Timnas Indonesia diproyeksikan menghadapi negara yang tidak lolos ke Piala Dunia 2026.
Dengan demikian, peluang menghadapi Italia memang tidak menjadi prioritas utama saat ini. Federasi lebih memilih opsi yang dinilai relevan dengan kebutuhan tim.
Meski begitu, rekam jejak PSSI menunjukkan keberanian menghadirkan lawan kelas dunia. Hal itu membuat publik tetap membuka ruang harapan akan adanya kejutan.
Salah satu momen paling diingat terjadi pada FIFA Matchday Juni 2023. Saat itu, Timnas Indonesia sukses menghadapi Argentina yang berstatus juara Piala Dunia 2022.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven