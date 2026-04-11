14 Peringkat Pemain Sepak Bola Terkuat di Dunia Saat Ini

JawaPos.com - Menjadi pemain sepak bola profesional, apalagi pemain kelas dunia, membutuhkan serangkaian atribut yang sangat penting. Kecepatan, teknik, mentalitas, dan kemampuan beradaptasi hanyalah beberapa ciri yang diperlukan untuk menjadi pemain tingkat tinggi, serta fisik dan kekuatan.

Kekuatan fisik sangat penting untuk setiap posisi di lapangan; pemain bertahan dan penyerang terus-menerus berduel satu sama lain untuk memperebutkan ruang dan mendapatkan bola. Sementara gelandang berduel dengan lawan sepanjang pertandingan. Beberapa pemain telah menggunakan kekuatan mereka untuk meningkatkan permainan mereka dari pemain sepak bola yang baik menjadi pemain elit sejati.

Dengan mempertimbangkan semua itu, pemain terkuat di dunia saat ini telah diurutkan.

Faktor Peringkat

-Fisik

-Kesulitan Bermain

-Kekuatan Keseluruhan

-Reputasi dalam Permainan

14. Vincent Janssen Vincent Janssen bukanlah salah satu penyerang elit sepak bola Eropa saat ini, tetapi pemain berusia 31 tahun ini masih mencetak gol untuk Royal Antwerp. Ia telah mencetak lebih dari sekian gol untuk tim Belgia tersebut setelah bergabung pada 2022. Bagi penggemar Inggris, ia paling diingat karena kesulitannya di Tottenham.

Meskipun ia gagal di Liga Premier, rekan setimnya Harry Kane berbicara tentang kekuatan Janssen sebagai satu atribut yang langsung menonjol: “Dia suka menahan bola dan melibatkan pemain lain dalam permainan.”

“Anda dapat melihat bahwa dia sangat kuat, dia memiliki penyelesaian yang bagus ketika mendapat kesempatan.”

13. Alessandro Bastoni Bek Inter Milan, Alessandro Bastoni, telah lama menjadi salah satu bek tengah terbaik di dunia, memenangkan dua gelar Serie A dan dua trofi Coppa Italia. Sayangnya, ia juga dua kali mencapai final Liga Champions, tetapi kalah di setiap kesempatan.