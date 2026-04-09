Arsenal Bantu Premier League, Kuota Wakil Inggris Jadi Lima di Liga Champions Musim Depan

JawaPos.com – Gelandang serang Kai Havertz bukan hanya jadi penentu kemenangan 1-0 Arsenal atas Sporting CP 1-0 dalam first leg perempat final Liga Champions kemarin (8/4). Kemenangan di Estadio Jose Alvalade, Lisbon, itu juga jadi prestasi bagi kiprah klub Premier League di Liga Champions.

Untuk dua musim secara beruntun, musim ini (2025–2026) dan musim depan (2026–2027), Premier League mendapat lima kuota tampil di babak utama (fase league) Liga Champions. Musim ini Premier League memang diwakili sampai enam klub karena ”bonus” Tottenham Hotspur sebagai juara Liga Europa musim lalu (2024–2025).

Berkat kemenangan di Lisbon, tabel koefisien asosiasi UEFA milik Premier League terdongkrak menjadi 30.569. Menjauhi LALIGA yang tertahan dengan 26.593 setelah Real Madrid kalah 1-2 oleh Bayern Munchen dalam first leg perempat final lainnya kemarin.

"Inilah bukti kekuatan kami saat ini,’’ ucap tactician Arsenal Mikel Arteta di laman resmi klub. Tabel koefisien Premier League bisa semakin bertambah apabila Liverpool FC (LFC) tidak kalah di kandang Paris Saint-Germain dini hari tadi (9/4).



Jadi Sekoci LFC dan Chelsea

Klasemen empat besar Premier League saat ini membuat gap lima poin (54-49) antara Aston Villa di posisi keempat dan LFC pada posisi kelima. The Reds –julukan LFC– malah lebih dekat persaingannya dengan Chelsea di peringkat keenam dengan 48 poin.

Seiring slot Premier League di Liga Champions musim depan jadi lima klub, hal itu tak ubahnya sekoci untuk LFC atau Chelsea. Tactician LFC Arne Slot masih konfiden dengan peluang klubnya kembali main di Liga Champions musim depan. ’’Aku masih percaya dengan timku. Saat ini kami punya tim yang bagus dan para pemain yang hebat,’’ tuturnya seperti dilansir dari The Guardian.

Sementara kapten Chelsea Reece James berharap timnya kembali merasakan persaingan Liga Champions. Musim ini Chelsea terhenti langkahnya di babak 16 besar setelah kalah agregat 2-8 oleh PSG.



Aston Villa Bisa Buat Keenam

Ketika Premier League sudah mendapatkan jatah lima slot Liga Champions musim depan, Aston Villa bisa memberi tambahan klub keenam Inggris. Itu pun dengan syarat Aston Villa memenangi Liga Europa dan finis di luar lima besar Premier League. Andai finis lima besar, maka jatah Premier League tidak otomatis digantikan oleh tim yang finis keenam. Tetapi, digantikan oleh tim dari liga lain sesuai tabel koefisien UEFA.

”Tetap bertahan di ajang ini (Liga Europa) sama pentingnya dengan finis zona Liga Champions (di Premier League, Red),” kata Unai Emery, tactician Aston Villa, jelang menghadapi klub Serie A, Bologna FC, dalam first leg perempat final Liga Europa di Renato Dall’Ara, Bologna, dini hari nanti (10/4), kepada Birmingham Live.