Diego Simeone Buka Suara, Tanggapi Protes Barcelona Terkait Kontroversi VAR saat Hadapi Atletico Madrid

Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone. (Dok. Atletico Madrid)
JawaPos.com - Diego Simeone merasa kemenangan 2-0 Atletico Madrid atas Barcelona di Camp Nou menjadi salah satu hasil paling penting dalam perjalanannya bersama Los Colchoneros.
Bukan hanya karena kemenangan itu membawa Atletico selangkah lebih dekat ke semifinal Liga Champions, tetapi juga karena mereka akhirnya berhasil menang di Camp Nou, sesuatu yang sebelumnya belum pernah terjadi di era Simeone.
Melansir Diario AS, Simeone mengungkapkan rasa bangganya terhadap hasil tersebut.
“Kami belum pernah menang di sini sebelumnya. Sangat sulit melawan tim yang memainkan sepak bola yang bisa dibilang terbaik di Eropa bersama PSG dan Bayern.”
“Berkat kerja sama tim yang baik, kami mampu membuat perbedaan di momen-momen krusial pertandingan.”
Simeone juga menilai keunggulan dua gol memberi timnya rasa percaya diri yang besar, meski ia mengakui Atletico sempat kesulitan mempertahankan momentum.
“Unggul 2-0 memberi kami lebih banyak kepercayaan diri, dan sayang sekali kami tidak bisa mempertahankan keunggulan itu lebih lama lagi.”
Menariknya, Atletico sebenarnya tidak terlalu dominan secara statistik. Bahkan saat Barcelona bermain dengan 10 orang, tim tamu hanya mencatat satu tembakan tepat sasaran.
Namun bagi Simeone, sepak bola tidak selalu soal jumlah peluang atau penguasaan bola.
“Saya bisa menceritakan seribu kisah tentang pertandingan di mana kami melakukan 30 tembakan tetapi tidak mencetak gol.”
