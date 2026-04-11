Mikel Arteta Ogah Bahas Perpanjangan Kontrak di Arsenal

Pelatih Arsenal Mikel Arteta. (Arsenal)
JawaPos.com - Pelatih Arsenal, Mikel Arteta menegaskan bahwa dirinya enggan membahas perpanjangan kontrak di tengah musim yang masih berjalan, jelang laga kandang Liga Inggris melawan Bournemouth pada Sabtu malam (11/4) WIB, dikutip dari ANTARA.
Fokus utama pelatih asal Spanyol itu saat ini adalah membawa The Gunners menuntaskan musim dengan hasil maksimal.
“Tidak ada kabar soal itu (perpanjang kontrak). Kami tidak punya waktu untuk membahasnya sekarang,” ujar Arteta yang dilansir Sky Sports pada Sabtu.
Baca Juga:Paulo Ricardo Pastikan Persija Jakarta Siap Tempur Lawan Persebaya Surabaya Meski Diterpa Badai Cedera
“Fokus penuh kami adalah apa yang harus dilakukan dari sekarang hingga akhir musim."
Meski begitu, Arteta mengindikasikan bahwa dia siap menerima tawaran kontrak baru bila disodorkan oleh Arsenal.
"Saya sepenuhnya berkomitmen di sini. Saya sangat bahagia dan merasa baik. Keluarga saya juga baik. Saya masih memiliki banyak ambisi dan hal yang ingin dicapai di klub ini. Untuk saat ini, kami berada dalam posisi yang bagus.”
Sebelumnya, sejumlah media Inggris melaporkan bahwa Arsenal telah membuka pembicaraan awal yang positif dengan Arteta terkait kontrak barunya.
Arteta saat ini terikat kontrak dengan klub London itu hingga akhir musim depan. Namun, sang pelatih memilih untuk menunda pembahasan tersebut demi menjaga konsentrasi tim.
Arsenal sendiri masih bersaing di dua kompetisi setelah gagal di Piala Liga dan Piala FA. Mereka baru saja meraih kemenangan 1-0 atas Sporting CP pada leg pertama perempat final Liga Champions, sekaligus menjaga peluang lolos ke semifinal.
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven
Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya
Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging