Antara
11 April 2026, 15.51 WIB

Mikel Arteta Ogah Bahas Perpanjangan Kontrak di Arsenal

Pelatih Arsenal Mikel Arteta. (Arsenal)

JawaPos.com - Pelatih Arsenal, Mikel Arteta menegaskan bahwa dirinya enggan membahas perpanjangan kontrak di tengah musim yang masih berjalan, jelang laga kandang Liga Inggris melawan Bournemouth pada Sabtu malam (11/4) WIB, dikutip dari ANTARA.

Fokus utama pelatih asal Spanyol itu saat ini adalah membawa The Gunners menuntaskan musim dengan hasil maksimal.

“Tidak ada kabar soal itu (perpanjang kontrak). Kami tidak punya waktu untuk membahasnya sekarang,” ujar Arteta yang dilansir Sky Sports pada Sabtu.

“Fokus penuh kami adalah apa yang harus dilakukan dari sekarang hingga akhir musim."

Meski begitu, Arteta mengindikasikan bahwa dia siap menerima tawaran kontrak baru bila disodorkan oleh Arsenal.

"Saya sepenuhnya berkomitmen di sini. Saya sangat bahagia dan merasa baik. Keluarga saya juga baik. Saya masih memiliki banyak ambisi dan hal yang ingin dicapai di klub ini. Untuk saat ini, kami berada dalam posisi yang bagus.”

Sebelumnya, sejumlah media Inggris melaporkan bahwa Arsenal telah membuka pembicaraan awal yang positif dengan Arteta terkait kontrak barunya.

Arteta saat ini terikat kontrak dengan klub London itu hingga akhir musim depan. Namun, sang pelatih memilih untuk menunda pembahasan tersebut demi menjaga konsentrasi tim.

Arsenal sendiri masih bersaing di dua kompetisi setelah gagal di Piala Liga dan Piala FA. Mereka baru saja meraih kemenangan 1-0 atas Sporting CP pada leg pertama perempat final Liga Champions, sekaligus menjaga peluang lolos ke semifinal.

