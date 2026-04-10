Soal Debut yang Dinanti, Raul Asencio Menjawab Pasti

Raul Asencio. (X/@RaulAsencio7)
Akibatnya, Asencio semakin jarang terlihat di lapangan. Bahkan sebelum jeda internasional, ia sempat beberapa kali tidak masuk daftar skuad sama sekali. Situasi itu memunculkan dugaan bahwa ada persoalan internal antara dirinya dan Arbeloa.
Melansir akun X El Chiringuito TV, pagi tadi, saat tiba di Valdebebas untuk mengikuti sesi latihan, Asencio akhirnya ditanya langsung oleh awak media mengenai alasan dirinya tak bermain dalam beberapa pekan terakhir. Jawaban yang diberikan justru cukup mengejutkan.
“Sebaiknya Anda tanyakan pada Arbeloa tentang hal itu,” beber tembok Timnas Spanyol ini.
Baca Juga:
Kalimat singkat itu terdengar sederhana, tetapi cukup untuk memunculkan spekulasi baru. Respons tersebut seolah memberi sinyal bahwa hubungan antara pemain dan pelatih masih belum benar-benar pulih.
Masalah antara Asencio dan Arbeloa sendiri kabarnya memang sudah berlangsung sejak bulan lalu. Sang bek disebut kecewa setelah dicadangkan saat menghadapi Manchester City, hanya beberapa hari setelah ia berusaha tetap bermain melawan Celta Vigo meski sedang mengalami cedera leher.
Rasa frustrasi itu kemudian membuat Asencio mempertanyakan keputusan Arbeloa. Situasi makin memanas ketika ia meminta untuk tidak dimainkan melawan Elche karena merasa kurang nyaman pada hari pertandingan.
Keputusan itu kabarnya tidak disukai Arbeloa. Apalagi saat itu sang pelatih memang berencana mengistirahatkan Antonio Rudiger. Situasi tersebut membuat ketegangan di internal tim semakin terasa.
Asencio sebenarnya sudah meminta maaf karena mempertanyakan keputusan pelatih. Namun, ia disebut menolak melakukannya di ruang ganti, sesuatu yang akhirnya membuat dirinya menghilang dari skuad dalam beberapa pertandingan.
