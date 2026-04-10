Prediksi Liverpool vs Fulham: Tertekan di Anfield, Arne Slot Wajib Menang demi Tiket ke Liga Champions

JawaPos.com- Laga menarik akan tersaji pada pekan ke-32 Premier League musim 2025/2026 saat Liverpool FC menjamu Fulham FC di Stadion Anfield, Sabtu (11/4).

Pertandingan ini menjadi momen penting bagi Liverpool yang tengah berada dalam tekanan. Pasukan asuhan Arne Slot mengalami penurunan performa setelah menelan hasil buruk dalam beberapa laga terakhir.

Minimnya produktivitas lini depan menjadi sorotan, dengan hanya satu gol yang tercipta dalam tiga pertandingan terakhir.

Saat ini, Liverpool menempati posisi kelima klasemen sementara dan wajib meraih poin penuh jika ingin menjaga peluang tampil di Liga Champions musim depan.

Di sisi lain, Fulham datang dengan kepercayaan diri tinggi usai meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Burnley. Tim asuhan Marco Silva masih memiliki peluang bersaing untuk tiket kompetisi Eropa, sehingga mereka dipastikan tampil ngotot di laga tandang ini.

Fulham saat ini berada di peringkat kesembilan dengan catatan 13 kemenangan dari 31 pertandingan. Meski berstatus tim tamu, The Cottagers diyakini mampu memberikan perlawanan sengit.

Dari sisi pemain, Liverpool akan mengandalkan Hugo Ekitike di lini depan. Meski performanya belum konsisten, penyerang berusia 23 tahun itu telah mencatatkan 11 gol dan 4 assist musim ini dan diharapkan menjadi pembeda.

Sementara itu, Fulham memiliki sosok kunci dalam diri Harry Wilson. Gelandang serang tersebut tampil impresif dengan torehan 10 gol dan 6 assist, serta berpotensi menjadi ancaman bagi pertahanan tuan rumah.

Namun, kedua tim juga harus menghadapi kendala cedera. Liverpool dipastikan kehilangan sejumlah pemain seperti Alisson Becker dan Wataru Endo, sementara Fulham kemungkinan tanpa beberapa pemain penting di laga ini.